Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:35
يتصدّر المنتخب المغربي لكرة القدم قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق الأحد المقبل في المغرب، بقيمة تقارب 436 مليون يورو وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

ويحلّ المنتخب السنغالي في المركز الثاني بفارق يقارب 18 مليون يورو، تليه كوت ديفوار حاملة اللقب، فيما جاءت نيجيريا رابعة والكاميرون خامسة. عربيًا، إلى جانب المغرب، دخلت الجزائر ومصر المراكز العشرة الأولى، بينما حلّ المنتخب التونسي في المركز الثالث عشر.

أما على صعيد المنتخبات العربية الأخرى، فجاء منتخب جزر القمر في المركز السابع عشر بقيمة سوقية تبلغ 20.1 مليون يورو، في حين احتل المنتخب السوداني المركز الثالث والعشرين بقيمة 2.2 مليون يورو.

وسجّل أشرف حكيمي أعلى قيمة سوقية بين اللاعبين العرب المشاركين في البطولة بـ80 مليون يورو، يليه عمر مرموش (مصر) بـ65 مليونًا، ثم ريان آيت نوري (الجزائر) بـ40 مليونًا.

وتُظهر البيانات وجود سبعة منتخبات خارج قائمة أغلى 24 منتخبًا أفريقيًا، أبرزها السودان وبوتسوانا وتنزانيا وأوغندا.

وتُفتتح النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية بمواجهة تجمع بين المغرب المضيف وجزر القمر، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

رياضة

متفرقات

لكرة القدم

الأفريقية

كرة القدم

عبد الله

السودان

التونسي

المغربي

