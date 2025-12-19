تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
Lebanon 24
19-12-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد
الإسباني بيب غوارديولا
،
المدير الفني
لمانشستر سيتي، فتح باب التكهنات حول مستقبله مع النادي الإنجليزي، بتصريحات لافتة سبقت مواجهة وست
هام يونايتد
المقررة السبت.
وتزامنت تصريحات
غوارديولا
مع تقارير تحدثت عن احتمال خلافته بإنزو ماريسكا، مدرب
تشيلسي
الحالي، قبل أن ينفي الأخير صحة هذه الأنباء.
وخلال المؤتمر الصحفي، شدد غوارديولا على أن ملف تجديد عقده ليس مطروحًا في الوقت الراهن، رغم الحديث المتكرر عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم، قائلاً:
"هذا السؤال يُطرح عليّ دائمًا، وعاجلًا أم آجلًا سأغادر
مانشستر سيتي
".
وأضاف: "لا يزال في عقدي 18 شهرًا، وأنا سعيد بتطور الفريق. لا توجد مناقشات، وهذه نهاية الموضوع. لن أبقى هنا إلى الأبد، لكن هذا الأمر غير مطروح الآن".
وعند سؤاله مجددًا عن استمراره في الموسم المقبل، ردّ بنبرة منزعجة: "أجبت عن هذا السؤال بالفعل. أنا هنا الآن، وما سيحدث لاحقًا لا أحد يعرفه".
وختم غوارديولا: "حتى لو كان عقدي يمتد لعشر سنوات أو ستة أشهر،
كرة القدم
تتغير باستمرار. تركيزي حاليًا على مباراة وست هام، وبعدها سألعب
الغولف
مع والدي، وهذا كل شيء".
