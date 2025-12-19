"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي

أعاد ، لمانشستر سيتي، فتح باب التكهنات حول مستقبله مع النادي الإنجليزي، بتصريحات لافتة سبقت مواجهة وست المقررة السبت.



وتزامنت تصريحات مع تقارير تحدثت عن احتمال خلافته بإنزو ماريسكا، مدرب الحالي، قبل أن ينفي الأخير صحة هذه الأنباء.



وخلال المؤتمر الصحفي، شدد غوارديولا على أن ملف تجديد عقده ليس مطروحًا في الوقت الراهن، رغم الحديث المتكرر عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم، قائلاً:

"هذا السؤال يُطرح عليّ دائمًا، وعاجلًا أم آجلًا سأغادر ".



وأضاف: "لا يزال في عقدي 18 شهرًا، وأنا سعيد بتطور الفريق. لا توجد مناقشات، وهذه نهاية الموضوع. لن أبقى هنا إلى الأبد، لكن هذا الأمر غير مطروح الآن".



وعند سؤاله مجددًا عن استمراره في الموسم المقبل، ردّ بنبرة منزعجة: "أجبت عن هذا السؤال بالفعل. أنا هنا الآن، وما سيحدث لاحقًا لا أحد يعرفه".



وختم غوارديولا: "حتى لو كان عقدي يمتد لعشر سنوات أو ستة أشهر، تتغير باستمرار. تركيزي حاليًا على مباراة وست هام، وبعدها سألعب مع والدي، وهذا كل شيء".





Advertisement