تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صدمة للجزائر قبل أمم أفريقيا 2025… عوار خارج الحسابات

Lebanon 24
19-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1457560-639017683053655684.jpg
Doc-P-1457560-639017683053655684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقّى المنتخب الجزائري ضربة موجعة قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة في المغرب بين 21 كانون الأول الجاري و18 كانون الثاني المقبل، وذلك بخسارة أحد أبرز عناصره في خط الوسط.

ويفتتح "محاربو الصحراء" مشوارهم في البطولة بمواجهة السودان في الرباط، قبل الاصطدام بكل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ضمن منافسات دور المجموعات، وسط طموح بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتجاوز هذا الدور كخطوة أولى نحو استعادة الهيبة القارية.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، استبعاد لاعب الوسط حسام عوار من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، أثبتتها الفحوص الطبية التي خضع لها مساء الخميس.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الطاقم الطبي أوصى بإعفاء عوار من المعسكر التحضيري، ما دفع بيتكوفيتش إلى استدعاء لاعب أنجيه الفرنسي حيماد عبدلي لتعويضه في القائمة النهائية.

ويُعد عوار، لاعب الاتحاد السعودي البالغ 27 عامًا، من الركائز الأساسية في وسط ميدان المنتخب الجزائري، ما يجعل غيابه خسارة فنية مؤثرة قبل الاستحقاق القاري، خاصة في ظل سعي الجزائر لتفادي سيناريو الإقصاء المبكر الذي رافق مشاركتها الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ويأمل المنتخب الجزائري، المتوّج باللقب القاري مرتين عامي 1990 و2019، في استعادة حضوره القوي، مستندًا إلى تجاربه الناجحة السابقة في البطولات الإفريقية التي أُقيمت في شمال القارة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أمم إفريقيا 2025… القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تعطل ملايين الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال في 2025
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق غزة يُطبَّق... والسلاح خارج الحسابات
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

لكرة القدم

كرة القدم

فلاديمير

الجزائري

السودان

الجزائر

أفريقيا

الهيبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
01:00 | 2025-12-20
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
Lebanon24
14:00 | 2025-12-19
Lebanon24
10:35 | 2025-12-19
Lebanon24
09:59 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24