صدمة للجزائر قبل أمم أفريقيا 2025… عوار خارج الحسابات

تلقّى المنتخب ضربة موجعة قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة في بين 21 كانون الأول الجاري و18 كانون الثاني المقبل، وذلك بخسارة أحد أبرز عناصره في خط الوسط.



ويفتتح "محاربو الصحراء" مشوارهم في البطولة بمواجهة في الرباط، قبل الاصطدام بكل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ضمن منافسات دور المجموعات، وسط طموح بقيادة المدرب بيتكوفيتش لتجاوز هذا الدور كخطوة أولى نحو استعادة القارية.



وأعلن الاتحاد الجزائري ، الجمعة، استبعاد لاعب الوسط حسام عوار من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، أثبتتها الفحوص الطبية التي خضع لها مساء الخميس.



وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الطاقم الطبي أوصى بإعفاء عوار من المعسكر التحضيري، ما دفع بيتكوفيتش إلى استدعاء لاعب أنجيه الفرنسي حيماد عبدلي لتعويضه في القائمة النهائية.



ويُعد عوار، لاعب الاتحاد السعودي البالغ 27 عامًا، من الركائز الأساسية في وسط ميدان المنتخب الجزائري، ما يجعل غيابه خسارة فنية مؤثرة قبل الاستحقاق القاري، خاصة في ظل سعي لتفادي سيناريو الإقصاء المبكر الذي رافق مشاركتها الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.



ويأمل المنتخب الجزائري، المتوّج باللقب القاري مرتين عامي 1990 و2019، في استعادة حضوره القوي، مستندًا إلى تجاربه الناجحة السابقة في البطولات الإفريقية التي أُقيمت في شمال القارة.





