رياضة
نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.. بولونيا يقصي إنتر ميلان
Lebanon 24
20-12-2025
|
04:00
تمكن فريق
بولونيا
من التأهل إلى نهائي بطولة
كأس السوبر
الإيطالي
لكرة القدم
المقامة في
الرياض
، وذلك بعد فوزه على
إنتر
ميلان
بضربات الترجيح في الدور قبل النهائي من البطولة.
وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبولونيا بفوزه بنتيجة 3-2.
وسيلتقي بولونيا، حامل لقب الكأس الموسم الماضي، مع
نابولي
في المباراة النهائية المقرر لها يوم الاثنين المقبل، حيث كان نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي قد فاز على ميلان بهدفين دون رد الخميس في قبل نهائي المسابقة.
