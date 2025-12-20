نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.. بولونيا يقصي إنتر ميلان

تمكن فريق من التأهل إلى نهائي بطولة المقامة في ، وذلك بعد فوزه على بضربات الترجيح في الدور قبل النهائي من البطولة.



وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبولونيا بفوزه بنتيجة 3-2.



وسيلتقي بولونيا، حامل لقب الكأس الموسم الماضي، مع في المباراة النهائية المقرر لها يوم الاثنين المقبل، حيث كان نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي قد فاز على ميلان بهدفين دون رد الخميس في قبل نهائي المسابقة.



Advertisement