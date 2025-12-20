تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نهاية نظام العامين… تغيير جذري في كأس الأمم الأفريقية

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1457867-639018532702013250.jpg
Doc-P-1457867-639018532702013250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، أنّ كأس الأمم الأفريقية ستُقام كل أربع سنوات اعتبارًا من ما بعد نسخة 2028، في تعديل جذري ينهي نظام إقامتها كل عامين المعتمد منذ انطلاقها.

وأوضح موتسيبي، خلال حديثه للصحفيين في الرباط عشية افتتاح نسخة المغرب، أنّ القرار يأتي ضمن إعادة هيكلة شاملة لكرة القدم الأفريقية، بهدف مواءمة أفضل مع الروزنامة الكروية العالمية المكتظّة.

وأشار إلى أنّ الاعتماد السابق على تنظيم البطولة كل عامين كان مصدرًا مهمًا للإيرادات للاتحادات الوطنية، لكن هذا التغيير سيُعوَّض بإطلاق بطولة جديدة سنوية تحت اسم دوري الأمم الأفريقية، على غرار النسخة الأوروبية، مع جوائز مالية أكبر ومستوى تنافسي أعلى.

وقال موتسيبي إن التركيز الحالي ينصبّ على نسخة المغرب، على أن تُقام نسخة 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، تليها نسخة 2028، قبل إطلاق دوري الأمم الأفريقية بعد كأس العالم للأندية عام 2029.

يُذكر أنّ كأس الأمم الأفريقية أُقيمت كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957، لكنها واجهت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية صعوبات متزايدة في إيجاد توقيت مناسب ضمن أجندة كرة القدم الدولية، إذ ستكون نسخة المغرب الثامنة خلال 15 عامًا، منذ بطولة 2012 التي استضافتها غينيا الاستوائية والغابون.

(وكالة فرانس برس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد السنغالي يستبعد إيلاي كامارا عن كأس الأمم الأفريقية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا تواصل العمل بنشاط لخلق نظام عالمي أكثر عدالة يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية: أميركا تُدين الهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في كادوقلي بالسودان
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

وكالة فرانس برس

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

الأفريقية

كرة القدم

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2025-12-20
Lebanon24
10:10 | 2025-12-20
Lebanon24
04:00 | 2025-12-20
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
01:00 | 2025-12-20
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24