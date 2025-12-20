تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
رياضة
نهاية نظام العامين… تغيير جذري في كأس الأمم الأفريقية
Lebanon 24
20-12-2025
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
رئيس الاتحاد
الأفريقي
لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، أنّ كأس الأمم
الأفريقية
ستُقام كل أربع سنوات اعتبارًا من ما بعد نسخة 2028، في تعديل جذري ينهي نظام إقامتها كل عامين المعتمد منذ انطلاقها.
وأوضح موتسيبي، خلال حديثه للصحفيين في الرباط عشية افتتاح نسخة المغرب، أنّ القرار يأتي ضمن إعادة هيكلة شاملة لكرة القدم الأفريقية، بهدف مواءمة أفضل مع الروزنامة الكروية العالمية المكتظّة.
وأشار إلى أنّ الاعتماد السابق على تنظيم البطولة كل عامين كان مصدرًا مهمًا للإيرادات للاتحادات الوطنية، لكن هذا التغيير سيُعوَّض بإطلاق بطولة جديدة سنوية تحت اسم
دوري
الأمم الأفريقية، على غرار النسخة الأوروبية، مع جوائز مالية أكبر ومستوى تنافسي أعلى.
وقال موتسيبي إن التركيز الحالي ينصبّ على نسخة المغرب، على أن تُقام نسخة 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، تليها نسخة 2028، قبل إطلاق دوري الأمم الأفريقية بعد
كأس العالم
للأندية عام 2029.
يُذكر أنّ كأس الأمم الأفريقية أُقيمت كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957، لكنها واجهت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية صعوبات متزايدة في إيجاد توقيت مناسب ضمن أجندة
كرة القدم
الدولية، إذ ستكون نسخة المغرب الثامنة خلال 15 عامًا، منذ بطولة 2012 التي استضافتها غينيا الاستوائية والغابون.
(وكالة فرانس برس)
