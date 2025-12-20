من برشلونة إلى العالم… لامين جمال يتصدّر سوق القمصان

تصدّر الإسباني لامين جمال، نجم ، قائمة اللاعبين الأعلى مبيعًا للقمصان عالميًا خلال عام 2025، متفوّقًا على أسماء تُعد من أساطير كرة القدم.



وبحسب إحصائية نشرتها منصة Score90، بلغت مبيعات قمصان لامين جمال نحو 1.32 مليون قميص خلال العام الجاري، ليتقدّم على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، والبرتغالي نجم النصر السعودي.



وحلّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في المركز الثالث مع بيع 1.11 مليون قميص، فيما انضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب إلى قائمة اللاعبين الذين تجاوزت مبيعات قمصانهم حاجز المليون.



ترتيب القمصان الأكثر مبيعًا في العالم عام 2025:

1. لامين جمال (برشلونة): 1.32 مليون

2. ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 1.28 مليون

3. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 1.11 مليون

4. كيليان مبابي (ريال مدريد): 1.02 مليون

5. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 992 ألف

6. جيورجيان دي أراسكايتا (فلامينغو): 975 ألف

7. كريستيانو رونالدو (النصر): 925 ألف

8. برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 878 ألف

9. هاري كين (بايرن ميونخ): 867 ألف

10. رودريغو (ريال مدريد): 798 ألف



وفي تعليقها على هذه الأرقام، اعتبرت صحيفة ماركا أن لامين جمال "لا يحطّم الأرقام داخل الملعب فقط، بل خارجه أيضًا"، مشيرة إلى أن عام 2025 يشكّل مرحلة تحوّل واضحة مع تراجع الهيمنة التجارية والإعلامية الثنائية لميسي ورونالدو.



وأضافت الصحيفة أن سوق الجوائز الفردية والحضور الإعلامي والمنتجات التجارية تعكس انتقالًا جيليًا لافتًا، يتقدّم فيه اسم لامين جمال بقوة، ليصبح أيقونة تجارية صاعدة.



وأسهمت قمصان لامين وحدها في إدخال ملايين اليوروهات إلى خزينة برشلونة، إذ يُباع القميص الواحد بنحو 114 ، يحصل النادي على نسبة منها، فيما تذهب الحصة الأكبر إلى الشركة المصنّعة Nike.



وفي سن الثامنة عشرة، لم يعد لامين جمال يُنظر إليه فقط كأحد أبرز المواهب الكروية في العالم، بل كـعلامة تجارية عالمية في توسّع متسارع، ليُتوَّج – بحسب "ماركا" – "ملكًا جديدًا خارج الملعب أيضًا".

(ماركا)