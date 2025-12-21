مبابي يوجه ضربة لرونالدو!

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت مع ، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السابعة عشرة من .



وجاء هدف مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 86، ليؤمّن انتصار الفريق الملكي ويؤكد بصمته الحاسمة في اللقاء. وبهذا الهدف، عزز المهاجم الفرنسي صدارته لترتيب هدافي الليغا برصيد 18 هدفًا، متقدمًا بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه، الإسباني فيران توريس لاعب .



كما حقق مبابي إنجازًا تاريخيًا بمعادلة رقم الأسطورة ، بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في عام واحد بقميص ، رافعًا رصيده في عام 2025 إلى 59 هدفًا، وهو الرقم ذاته الذي سجله عام 2013.



واحتفل مبابي بهدفه على طريقة قدوته رونالدو، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا، تعبيرًا عن اعتزازه بمعادلة إنجاز أحد أعظم نجوم النادي.



وتصدر مبابي ترتيب هدافي ريال مدريد في عام 2025 بفارق شاسع عن بقية زملائه، حيث حل فينيسيوس جونيور ثانيًا بـ13 هدفًا، يليه جود بيلينغهام بـ12 هدفًا، ثم رودريغو بـ10 أهداف، فيما توزعت بقية الأهداف على عدد من لاعبي الفريق.

