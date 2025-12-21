كأس الأمم الإفريقية تنطلق اليوم.. ما هو برنامج المباريات؟

تنطلق اليوم الأحد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في ، بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على ست مجموعات، على أن تمتد منافسات دور المجموعات من 21 إلى 31 كانون الأول على ملاعب الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، طنجة وفاس.



تتميز هذه النسخة بتنوع كبير بين منتخبات قوية تقليديًا وأخرى صاعدة تسعى لكتابة تاريخ جديد، حيث يفتتح المنتخب البطولة بلقاء جزر القمر ضمن المجموعة الأولى.



توزيع المجموعات:



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر



المجموعة الثانية: مصر – جنوب إفريقيا – أنغولا – زمبابوي



المجموعة الثالثة: نيجيريا – – أوغندا – تنزانيا



المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – بنين – بوتسوانا



المجموعة الخامسة: – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية –



المجموعة السادسة: ساحل العاج – الكاميرون – الغابون – موزامبيق



مباريات بارزة في دور المجموعات:



الافتتاح: المغرب × جزر القمر الأحد 21 كانون الأول– ملعب الأمير مولاي (الرباط).



مصر تواجه جنوب إفريقيا الاثنين 22 كانون الأول في أغادير، بينما يلتقي نيجيريا وتونس الثلاثاء 23 كانون الأول في فاس.



مباراة حاسمة للمغرب ضد زامبيا الاثنين 29 كانون الأول في الرباط.



تختتم منافسات دور المجموعات مساء الأربعاء 31 كانون الأول، على أن تنطلق مباريات الدور الثاني (ثمن النهائي) يوم السبت 3 كانون الثاني 2026، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهات المثيرة التي تعد بأجواء تنافسية مشتعلة.



Advertisement