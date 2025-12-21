تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
"الفيفا" يثير غضب مشجعي كأس العالم 2026!

Lebanon 24
21-12-2025 | 04:24
واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة انتقادات جديدة بعد إعلان منطقة جماهيرية خاصة بكأس العالم 2026 في نيوجيرسي، تشترط على المشجعين شراء تذاكر مسبقة للدخول، في خطوة اعتبرها الجمهور غير معتادة مقارنة بالبطولات السابقة.

وكان "فيفا" قد تعرض سابقًا لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026، الذي يُتوقع أن يكون الأغلى في تاريخ البطولة وأكثرها ربحية. رداً على الغضب، أعلن الاتحاد أن 10% من تذاكر الدول المتأهلة ستُباع بسعر ثابت يبلغ 60 دولارًا لكل مباراة، لكن دون استشارة روابط المشجعين، مما اعتُبر خطوة محدودة ومثيرة للجدل.

المناطق الجماهيرية عادة ما تكون مجانية في المدن المستضيفة للبطولات الكبرى، لتتيح للجماهير متابعة أجواء البطولة والاستمتاع بها، إلا أن المنطقة الجماهيرية في ليبرتي ستيت بارك ستباع تذاكرها بسعر 12.50 دولار عبر موقع Ticketmaster، وسط جدل حول ما إذا كان هذا القرار صادرًا عن "فيفا" مباشرة أو عن اللجنة المحلية المنظمة.

وفي الوقت نفسه، أعلن "فيفا" عن جوائز مالية قياسية لكأس العالم 2026، حيث سيحصل المنتخب الفائز على 50 مليون دولار، مع تحديد إجمالي الجوائز للمنتخبات المشاركة عند 727 مليون دولار، بزيادة 50% مقارنة بمونديال 2022. كما سيحصل كل منتخب على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد وما لا يقل عن 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في دور المجموعات.
