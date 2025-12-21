تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالصورة.. رونالدو يفاجئ مبابي

Lebanon 24
21-12-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1458115-639019206676057899.jpg
Doc-P-1458115-639019206676057899.jpg photos 0
علّق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي وريال مدريد السابق، على إنجاز كيليان مبابي التاريخي مع الفريق الملكي، بعد معادلته الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في عام واحد مع النادي الإسباني.


ومبابي تساوى مع "الدون" برصيد 59 هدفًا في عدد الأهداف المسجلة مع الفريق الملكي بموسم واحد، ليواصل الدولي الفرنسي تحقيق الأرقام القياسية مع الفريق.

وتفاعل رونالدو مع مبابي عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بعدما نشر نجم باريس سان جيرمان السابق صورة كتب عليها: ''صدق أحلامك، تحية كبيرة لكريستيانو رونالدو''، كما نشر صورته الشهيرة مع "الدون" عندما كان صغيرا وزار مقر تدريبات الميرنغي.

ورد رونالدو على مبابي بإيموجي تحية كبيرة ونار مشتعلة، بعدما كتب تعليق يد مرفوعة إلى السماء، في احترام كبير للدولي الفرنسي. (ارم نيوز) 
 
تعليق رونالدو
 
