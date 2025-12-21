تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لوكاس جوني عطوي أحرز المركز الأوّل في بطولة لبنان للكيوكوشنكاي
Lebanon 24
21-12-2025
|
06:47
photos
0
حقّق البطل لوكاس جوني
عطوي
، ابن بلدة
مغدوشة
، إنجازًا بفوزه في
بطولة لبنان
للكيوكوشنكاي، حيث أحرز المركز الأوّل في فئته العمرية بعد أداء مميّز وروح قتالية عالية.
