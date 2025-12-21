نيمار يعلن "التحدي".. ويقدم وعدا للجماهير

عاد ليضع نفسه في قلب حلم بالتتويج بكأس العالم موجها رسالة عاطفية ومليئة بالثقة حول هدفه الأكبر مع المنتخب.

ووعد في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو جماهير البرازيل بالفوز بكأس العالم المقبلة موضحا أنه سوف يسجل في النهائي إذا تمكن السيليساو من الوصول إليه.

وقال نيمار: ''سنفعل كل ما هو ممكن بل والمستحيل أيضا لنجلب إلى البرازيل في ستحاسبونني يا ، ساعدنا''.



واختتم نيمار في حديثه: ''إذا وصلنا إلى النهائي،أقسم أنني سوف أسجل''. (روسيا اليوم)