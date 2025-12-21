تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
قبل مباراة زيمبابوي.. ماذا قال صلاح للاعبي منتخب مصر؟
Lebanon 24
21-12-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجَّه
محمد صلاح
، قائد منتخب مصر، رسالة قوية إلى زملائه في معسكر
الفراعنة
، قبل انطلاق مشوارهم في بطولة
كأس الأمم الأفريقية
2025 في
المغرب
.
كشف مصدر داخل منتخب مصر أن محمد صلاح قائد الفريق عقد جلسة مع اللاعبين، مساء اليوم الأحد، قبل مباراة، يوم غدٍ، أمام زيمبابوي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن صلاح تحدث مع اللاعبين ، وشدَّد على ضرورة الفوز بالبطولة الحالية.
وأشار إلى أن صلاح أكد لزملائه في منتخب مصر أن الأمور صعبة، ولكنها ليست مستحيلة نهائياً في الفوز بالبطولة، وذلك من خلال التركيز، وبذل المزيد من الجهد
وأوضح أن نجم
ليفربول
أكد للاعبين أن هذا الجيل لابد أن يكتب تاريخاً لنفسه، والفوز ببطولات تتذكرها الأجيال
القادمة
. (إرم نيوز)
