قبل مباراة زيمبابوي.. ماذا قال صلاح للاعبي منتخب مصر؟

وجَّه ، قائد منتخب مصر، رسالة قوية إلى زملائه في معسكر ، قبل انطلاق مشوارهم في بطولة 2025 في .



كشف مصدر داخل منتخب مصر أن محمد صلاح قائد الفريق عقد جلسة مع اللاعبين، مساء اليوم الأحد، قبل مباراة، يوم غدٍ، أمام زيمبابوي.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن صلاح تحدث مع اللاعبين ، وشدَّد على ضرورة الفوز بالبطولة الحالية.



وأشار إلى أن صلاح أكد لزملائه في منتخب مصر أن الأمور صعبة، ولكنها ليست مستحيلة نهائياً في الفوز بالبطولة، وذلك من خلال التركيز، وبذل المزيد من الجهد



وأوضح أن نجم أكد للاعبين أن هذا الجيل لابد أن يكتب تاريخاً لنفسه، والفوز ببطولات تتذكرها الأجيال . (إرم نيوز)

Advertisement