رونالدو يشتري فيلتين فاخرتين في السعودية.. إليكم تفاصيل الموقع والأسعار

تقع الفيلتان ضمن مشروع "نجومة، ريزيرف ريزيدنس ريتز كارلتون" الفاخر الذي تطوره شركة Red Sea Global، على بعد نحو 26 كيلومترًا من البر ، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر قوارب خاصة أو طائرات مائية، ما يوفر خصوصية وحصرية عالية.تضم الفيلتان الأولى ثلاث غرف نوم للاستمتاع بعطلات عائلية، بينما الثانية تحتوي على غرفتي نوم لقضاء أوقات أكثر خصوصية، وكان من بين أول المشترين في المشروع، مع دراسة فرص تملك إضافية في .تبدأ أسعار الفلل من 15.5 مليون (حوالي 3.1 مليون جنيه إسترليني)، دون المبلغ الذي دفعه رونالدو مقابل الفيلتين.وقال رونالدو لصحيفة "ديلي ميل": "منذ اللحظة الأولى التي زرنا فيها المكان، شعرت أنا وجورجينا بارتباط خاص بالجزيرة وبجمالها الطبيعي، إنه مكان نشعر فيه بالسلام. والآن، بعد أن أصبح لدينا منزل هنا، يمكننا الاستمتاع بوقت عائلي مميز في خصوصية وهدوء تامين متى شئنا".