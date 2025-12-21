رونالدو يشتري فيلتين فاخرتين في السعودية.. إليكم تفاصيل الموقع والأسعار

🎬 فيلمنا الوثائقي الأول #وجهات يأخذكم في رحلة استكشافية داخل منتجع #نجومة، المكان الذي اختاره اللاعب العالمي #كرستيانو_رونالدو للاستثمار 🏝️
لمتابعة الفيلم:https://t.co/3tuyJybP3D https://t.co/S84cjGAEOc pic.twitter.com/ftTR9AdPwk
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 19, 2025
النجم العالمي #كريستيانو_رونالدو يشتري منزليْن فاخريْن متعددا المساحات في منتجع نجومه في #وجهة_البحر_الأحمر، بأسعار تبدأ من 15 مليون ريال لكل منزل pic.twitter.com/tTeFFmko5Z
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 18, 2025
