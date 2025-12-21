تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رونالدو يشتري فيلتين فاخرتين في السعودية.. إليكم تفاصيل الموقع والأسعار

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:19
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز، استحوذا على فيلتين فاخرتين على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

تقع الفيلتان ضمن مشروع "نجومة، ريزيرف ريزيدنس ريتز كارلتون" الفاخر الذي تطوره شركة Red Sea Global، على بعد نحو 26 كيلومترًا من البر الرئيسي، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر قوارب خاصة أو طائرات مائية، ما يوفر خصوصية وحصرية عالية.

تضم الفيلتان الأولى ثلاث غرف نوم للاستمتاع بعطلات عائلية، بينما الثانية تحتوي على غرفتي نوم لقضاء أوقات أكثر خصوصية، وكان الثنائي من بين أول المشترين في المشروع، مع دراسة فرص تملك إضافية في المستقبل.

تبدأ أسعار الفلل من 15.5 مليون ريال سعودي (حوالي 3.1 مليون جنيه إسترليني)، دون الكشف عن المبلغ الذي دفعه رونالدو مقابل الفيلتين.
 
وقال رونالدو لصحيفة "ديلي ميل": "منذ اللحظة الأولى التي زرنا فيها المكان، شعرت أنا وجورجينا بارتباط خاص بالجزيرة وبجمالها الطبيعي، إنه مكان نشعر فيه بالسلام. والآن، بعد أن أصبح لدينا منزل هنا، يمكننا الاستمتاع بوقت عائلي مميز في خصوصية وهدوء تامين متى شئنا".

