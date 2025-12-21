تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الشانفيل تفوز على البترون
Lebanon 24
21-12-2025
|
15:26
فاز فريق المريميين الشانفيل على
البترون
، اليوم الأحد بنتيجة 106-84 ضمن المرحلة التاسعة من “ديكاتلون”
بطولة لبنان
لكرة السلة.
بطولة لبنان
يوم الأحد
شانفيل
لبنان
المري
طولة
تابع
