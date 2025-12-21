تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

قبل مواجهة الريان القطري… الشباب السعودي يتلقى خبرًا سارًا

Lebanon 24
21-12-2025 | 23:00
تلقى نادي الشباب السعودي دفعة معنوية مهمة قبل مواجهته المرتقبة أمام الريان القطري، المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

ويقبع الشباب في المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين، تحت قيادة مدربه الإسباني مانويل ألغواسيل، في حين يتصدر الريان القطري ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط قبل اللقاء المنتظر.

وفي خبر إيجابي للجماهير، تأكدت جاهزية النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأحد.

ونظم الجهاز الفني للشباب احتفالية خاصة لحمد الله، احتفاءً بتتويجه بلقب كأس العرب مع المنتخب المغربي، إلى جانب تكريم لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي ماجد عبد الله، فيصل الصبياني، عبد الله معتوق، ومبارك الراجح، عقب فوزهم بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا.

وكان حمد الله قد خطف الأنظار مع المنتخب المغربي الثاني، بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية أمام الأردن، التي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 3-2 على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب دوليًا عقب البطولة.

ويأمل الشباب في تحقيق فوزه الأول في البطولة الخليجية هذا الموسم، وتعويض العروض المتواضعة التي قدمها في الفترة الأخيرة. (آرم نيوز) 

