Najib Mikati
رياضة

ما هو سر أول فوز للمغرب؟

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:22
عبر إبراهيم دياز، صاحب أول هدف في بطولة كأس أمم أفريقيا وأفضل لاعب في مباراة الافتتاح، عن سعادته بفوز المنتخب المغربي على نظيره جزر القمر بهدفين دون رد مساء الأحد، مؤكدا أن المواجهة لم تكن سهلة أمام منتخب دافع بعدد كبير من اللاعبين.
وقال دياز: "المباراة كانت صعبة لأن الخصم تراجع إلى الخلف بأحد عشر لاعبا، وكان علينا الضغط باستمرار وصناعة العديد من الفرص من أجل التسجيل، وهو ما نجحنا فيه في النهاية".

وأضاف أن تحقيق الفوز في المباراة الأولى وحصد النقاط الثلاث سيمنح المنتخب دفعة معنوية مهمة لما تبقى من المنافسات، مشيدا بالأجواء التي صنعها الجمهور في الرباط.
وتابع: "كان من الجميل اللعب في الرباط أمام جمهور قدم لنا دعما كبيرا، هذا الفوز يلزمنا بالحفاظ على وحدتنا وتركيزنا إلى غاية نهاية البطولة".

وختم دياز تصريحاته بالتأكيد على شعوره بالارتباط الكبير مع الجماهير المغربية، قائلا: "أشعر بمحبة الجميع، وهذا يمنحني دافعا إضافيا لتقديم الأفضل، أنا سعيد بوجودي هنا، وسأقدم كل ما لدي من أجل المنتخب الوطني".
