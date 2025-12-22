رغم غياب بونو.. مفاجأة حول موقف إنزاغي من الحارس ماتيو

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن موقف سيموني إنزاغي، لنادي ، من الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، الذي تعاقد معه النادي في الميركاتو الماضي ليكون بديلًا لياسين بونو.



وأفادت تقارير أخيرة بأن سيموني إنزاغي يتجه للاعتماد على محمد الربيعي كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة.

وكان ماتيو باتوييه غاب عن المباراة الودية للهلال أمام نيوم، يوم الأربعاء الماضي، بقرار فني من إنزاغي، الذي اعتمد على الربيعي، وهو ما شكّل صدمة لجماهير ، خاصة في ظل انتظارهم ظهور الحارس الفرنسي في هذه الفترة مع الفريق.

ويتواجد ياسين بونو حاليًّا مع منتخب لخوض بطولة كأس أمم ، التي انطلقت مساء أمس الأحد، وتمتد حتى كانون الثاني المقبل. (إرم نيوز)









