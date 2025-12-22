تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رغم غياب بونو.. مفاجأة حول موقف إنزاغي من الحارس ماتيو

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:25
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن موقف الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، من الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، الذي تعاقد معه النادي في الميركاتو الماضي ليكون بديلًا لياسين بونو.

وأفادت تقارير أخيرة بأن سيموني إنزاغي يتجه للاعتماد على محمد الربيعي كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة.
 
وكان ماتيو باتوييه غاب عن المباراة الودية للهلال أمام نيوم، يوم الأربعاء الماضي، بقرار فني من إنزاغي، الذي اعتمد على الربيعي، وهو ما شكّل صدمة لجماهير الهلال، خاصة في ظل انتظارهم ظهور الحارس الفرنسي في هذه الفترة مع الفريق. 
 
ويتواجد ياسين بونو حاليًّا مع منتخب المغرب لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت مساء أمس الأحد، وتمتد حتى كانون الثاني المقبل. (إرم نيوز) 




مواضيع ذات صلة
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب عشر سنوات ثم رحيل مفاجئ… الوسط الفني يفقد هذا المطرب! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الاتصالات حول لقاء بوتين وترامب مستمرة رغم تأجيل الموعد
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الهلال السعودي

المدير الفني

نادي الهلال

الإيطالي

أفريقيا

الهلال

السعود

