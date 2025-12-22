تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رغم غياب بونو.. مفاجأة حول موقف إنزاغي من الحارس ماتيو
Lebanon 24
22-12-2025
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن موقف
الإيطالي
سيموني إنزاغي،
المدير الفني
لنادي
الهلال السعودي
، من الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، الذي تعاقد معه النادي في الميركاتو الماضي ليكون بديلًا لياسين بونو.
وأفادت تقارير أخيرة بأن سيموني إنزاغي يتجه للاعتماد على محمد الربيعي كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة.
وكان ماتيو باتوييه غاب عن المباراة الودية للهلال أمام نيوم، يوم الأربعاء الماضي، بقرار فني من إنزاغي، الذي اعتمد على الربيعي، وهو ما شكّل صدمة لجماهير
الهلال
، خاصة في ظل انتظارهم ظهور الحارس الفرنسي في هذه الفترة مع الفريق.
ويتواجد ياسين بونو حاليًّا مع منتخب
المغرب
لخوض بطولة كأس أمم
أفريقيا
، التي انطلقت مساء أمس الأحد، وتمتد حتى كانون الثاني المقبل. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
Lebanon 24
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
22/12/2025 19:23:59
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب عشر سنوات ثم رحيل مفاجئ… الوسط الفني يفقد هذا المطرب! (صورة)
Lebanon 24
غياب عشر سنوات ثم رحيل مفاجئ… الوسط الفني يفقد هذا المطرب! (صورة)
22/12/2025 19:23:59
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
Lebanon 24
غياب مفاجئ لأدفوكات عن أهم مباريات التصفيات.. ما القصّة؟
22/12/2025 19:23:59
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: الاتصالات حول لقاء بوتين وترامب مستمرة رغم تأجيل الموعد
Lebanon 24
الكرملين: الاتصالات حول لقاء بوتين وترامب مستمرة رغم تأجيل الموعد
22/12/2025 19:23:59
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال السعودي
المدير الفني
نادي الهلال
الإيطالي
أفريقيا
الهلال
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليفربول يجهز 5 بدائل لإيزاك
Lebanon 24
ليفربول يجهز 5 بدائل لإيزاك
10:35 | 2025-12-22
22/12/2025 10:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياضي بيروت يُعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق "OMT Pay"
Lebanon 24
الرياضي بيروت يُعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق "OMT Pay"
09:16 | 2025-12-22
22/12/2025 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة الزوراء.. ضربة موجعة للنصر السعودي
Lebanon 24
قبل مواجهة الزوراء.. ضربة موجعة للنصر السعودي
08:41 | 2025-12-22
22/12/2025 08:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سر أول فوز للمغرب؟
Lebanon 24
ما هو سر أول فوز للمغرب؟
04:22 | 2025-12-22
22/12/2025 04:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي.. اليكم السبب
Lebanon 24
غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي.. اليكم السبب
03:26 | 2025-12-22
22/12/2025 03:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:35 | 2025-12-22
ليفربول يجهز 5 بدائل لإيزاك
09:16 | 2025-12-22
الرياضي بيروت يُعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق "OMT Pay"
08:41 | 2025-12-22
قبل مواجهة الزوراء.. ضربة موجعة للنصر السعودي
04:22 | 2025-12-22
ما هو سر أول فوز للمغرب؟
03:26 | 2025-12-22
غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي.. اليكم السبب
00:02 | 2025-12-22
بعد إصابة رومان سايس.. اليكم ما أعلنه مدرب المغرب
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24