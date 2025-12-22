تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قبل مواجهة الزوراء.. ضربة موجعة للنصر السعودي

Lebanon 24
22-12-2025 | 08:41
تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي ضربة موجعة بتأكد إصابة أحد أبرز لاعبيه قبل مواجهة الزوراء العراقي في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويستعد "العالمي" لملاقاة الزوراء في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، يوم الأربعاء المقبل. 
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، شهدت غياب الإسباني إينيغو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، ثنائي دفاع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشعة أثبتت إصابة سيماكان بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه قد يصل إلى 4 أسابيع.
 
وبذلك سيغيب سيماكان عن مباريات النصر ضد الزوراء والأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية والهلال والشباب وضمك. (إرم نيوز) 
العراقي

✨ الخلف

العراق

السعود

الرياض

رياضي

سعودي

عراقي

