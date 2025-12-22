تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ليفربول يجهز 5 بدائل لإيزاك

Lebanon 24
22-12-2025 | 10:35
وضع نادي ليفربول الإنكليزي 5 مهاجمين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية، خلال كانون الثاني بعد إصابة ألكسندر إيزاك بكسر في الساق.

1- إيفان توني
منذ انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين صيف 2024، ارتبط اسم إيفان توني باستمرار بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

كان يُنظر إليه من قِبل الكثيرين على أنه الحل لمشكلة راسموس هويلوند في مانشستر يونايتد قبل عام، كما رُشِّح للانضمام إلى آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا.

إلا أن هذه الصفقة لم تتم، واستمر توني في التألق مع الأهلي، حيث سجّل 42 هدفًا في 62 مباراة مع الفريق الجداوي.

ويبدو أن عودة توني إلى الدوري الإنكليزي الممتاز مسألة وقت لا أكثر بالنسبة له، ففي التاسعة والعشرين من عمره، لا يزال في أوج عطائه، ومن المؤكد أنه يطمح للعب مع منتخب إنجلترا مجددًا، خاصةً مع اقتراب كأس العالم 2026.

ولتحقيق هذا الحلم، يُرجّح أن يكون الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى ضرورة، ولا شك في قدرته على تسجيل الأهداف على الأراضي الإنجليزية.

ويُعتقد أنه سيكون متاحًا مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في يناير المقبل إذا رغب ليفربول في التعاقد معه.
 
2 - دوسان فلاهوفيتش
لاعب آخر يُرشّح باستمرار للانضمام إلى الدوري الإنكليزي الممتاز هو دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس.

كان يُنظر إليه سابقًا كواحد من أكثر المهاجمين الشباب إثارةً في القارة الأوروبية خلال فترة لعبه مع فيورنتينا، وترددت شائعات عن قرب انضمامه إلى آرسنال قبل أن يختار البقاء في إيطاليا والتوقيع مع يوفنتوس.

لم تكن عملية انتقاله إلى تورينو كارثية بأي حال من الأحوال، فتسجيله 64 هدفًا في 162 مباراة ليس بالأمر الهين، لكن يُعتقد أن النادي حريص على بيعه.

أكد المدير العام ليوفنتوس، داميان كومولي، الصيف الماضي أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا "حر في الرحيل إذا وصله عرض مناسب"، لكن هذا العرض لم يصل أبدًا.

الآن، ومع تبقي 6 أشهر فقط على عقده، قد يكون فلاهوفيتش متاحًا مقابل رسوم تقل عن 20 مليون جنيه إسترليني.
 
3 - ألكسندر ميتروفيتش
لاعب صربي آخر قد ينتقل هذا الشتاء هو مواطن فلاهوفيتش، ألكسندر ميتروفيتش.

يعرفه متابعو الدوري الإنكليزي الممتاز جيدًا من أيامه في فولهام، وإذا كان هناك وصف واحد له كمهاجم، فهو أنه لاعبٌ يصعب إيقافه.

يتمتع ميتروفيتش بقوة بدنية هائلة في الكرات الهوائية، ويُجيد اللعب بظهره للمرمى، وقد سجل 111 هدفًا في 206 مباريات خلال فترة لعبه في كرافن كوتيدج. 

كما أن سجله مع الهلال السعودي، 68 هدفًا في 79 مباراة، ليس سيئًا أيضًا.

انتقل ميتروفيتش لاحقًا إلى الدوري القطري الممتاز مع نادي الريان، لكنه في سن 31 فقط، لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

ارتبط اسمه لفترة وجيزة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قبل أن يختاروا التعاقد مع بنجامين سيسكو، وقد يكون خيارًا مؤقتًا مناسبًا لآرني سلوت، خاصةً كبديل
 
4 - داني ويلبيك
داني ويلبيك، لاعب مانشستر يونايتد السابق، قد لا يكون مهتمًا بالانتقال إلى أنفيلد، لكنه قد يكون على الطاولة.

أثارت أهدافه السبعة في 16 مباراة مع برايتون وهوف ألبيون هذا الموسم تكهناتٍ حول عودته إلى تشكيلة المنتخب الإنكليزي.

في سن الـ35، ستكون بطولة كأس العالم لأميركا الشمالية الصيف المقبل، على الأرجح، الفرصة الأخيرة لويلبيك لتمثيل بلاده في بطولة كبرى.

صحيح أنه ليس لاعبًا يُعتمد عليه في المستقبل، لكنه سيكون خيارًا مُجربًا وذا خبرة كحل مؤقت.

مع ذلك، فهو مشجعٌ لمانشستر يونايتد منذ صغره، وقد خاض 142 مباراة مع الشياطين الحمر. 
 
5 - إندريك
على الرغم من مقارنته بالأسطورة بيليه قبل انضمامه إلى ريال مدريد، إلا أن انتقال إندريك إلى العاصمة الإسبانية لم يُكلل بالنجاح.

أظهر موهبة واعدة الموسم الماضي عندما منحه كارلو أنشيلوتي ثقته، خاصةً عند دخوله كبديل، لكن يبدو أن مدرب ريال مدريد الحالي، تشابي ألونسو، لا يُفضّله.

شارك اللاعب البرازيلي في 3 مباريات فقط هذا الموسم، ويبدو أنه سيغادر البرنابيو في يناير، على الأرجح على سبيل الإعارة.

ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى مرسيليا، حيث سينضم إلى ماسون غرينوود، لاعب مانشستر يونايتد السابق، وبيير إيمريك أوباميانغ، لكنها صفقة قد يخطفها ليفربول.

إندريك بلا شك الخيار الأكثر إثارة، في الـ19 من عمره، سينتقل إلى أنفيلد وهو يمتلك وفرة من المواهب، وسيكون مُتحمسًا لإثبات خطأ المشككين فيه في إسبانيا.

ويبدو الانتقال على سبيل الإعارة حتى الصيف خيارًا مُناسبًا. (ارم نيوز)
