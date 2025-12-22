تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

في مداخيل البث... ريال مدريد يتفوّق على برشلونة

Lebanon 24
22-12-2025 | 12:25
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأرقام الرسمية لعائدات حقوق البث السمعي-البصري لموسم 2024–2025، حيث تصدّر ريال مدريد القائمة بإيرادات بلغت 157.92 مليون يورو، متقدمًا بفارق ضئيل على برشلونة الذي حصد 156.45 مليون يورو.

وجاء أتلتيكو مدريد ثالثًا بعائدات وصلت إلى 108.17 ملايين يورو، في وقت أظهرت فيه الأرقام فجوة واضحة بين الثلاثي الكبير وبقية الأندية، إذ استحوذت هذه الفرق مجتمعة على نحو 35% من إجمالي مداخيل الدوري.

وبحسب صحيفة "ماركا"، بلغ إجمالي عائدات حقوق البث 1.292 مليار يورو، نال منها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد أكثر من 420 مليون يورو، ما يؤكد استمرار هيمنتهم المالية رغم اعتماد آلية توزيع أوسع للإيرادات.

وفي المستوى الثاني، جاءت أتلتيك بلباو بإيرادات بلغت 72.26 مليون يورو، تلتها ريال سوسيداد بـ67.80 مليونًا، ثم ريال بيتيس بـ64.67 مليونًا، وإشبيلية بـ63.95 مليونًا.

أما بقية الأندية فجاءت ضمن ما يُعرف بـ"نادي الخمسين"، يتقدمها فياريال، جيرونا، فالنسيا وأوساسونا، وصولًا إلى ليغانيس الذي حل أخيرًا بعائدات بلغت 39.93 مليون يورو.
 
(ماركا)
