في كأس أمم أفريقيا... مباراة "مشحونة" تجمع زامبيا ومالي في المغرب

فرض منتخب زامبيا التعادل على نظيره المالي بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما الإثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات في كأس أمم المقامة في .



وتقدّم منتخب مالي عبر لاسين سينايوكو في الدقيقة 61، لكنه فشل في الحفاظ على أسبقيته، بعدما خطف منتخب زامبيا هدف التعادل في الوقت القاتل بواسطة باستون داكا عند الدقيقة 92، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.



وكان منتخب مالي أضاع فرصة تعزيز تقدمه في الشوط الأول، بعدما أهدر البلال توريه ركلة جزاء في الدقيقة 42، تصدى لها حارس مرمى زامبيا ويلارد .



وفي الجولة الثانية، يواجه منتخب مالي اختبارًا صعبًا أمام المغرب صاحب الأرض والجمهور، فيما تلتقي زامبيا منتخب ، على أن تُقام المباراتان يوم الجمعة.





Advertisement