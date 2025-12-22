تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

في كأس أمم أفريقيا... مباراة "مشحونة" تجمع زامبيا ومالي في المغرب

Lebanon 24
22-12-2025 | 13:00
فرض منتخب زامبيا التعادل على نظيره المالي بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما الإثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

وتقدّم منتخب مالي عبر لاسين سينايوكو في الدقيقة 61، لكنه فشل في الحفاظ على أسبقيته، بعدما خطف منتخب زامبيا هدف التعادل في الوقت القاتل بواسطة باستون داكا عند الدقيقة 92، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.

وكان منتخب مالي أضاع فرصة تعزيز تقدمه في الشوط الأول، بعدما أهدر البلال توريه ركلة جزاء في الدقيقة 42، تصدى لها حارس مرمى زامبيا ويلارد موانزا.

وفي الجولة الثانية، يواجه منتخب مالي اختبارًا صعبًا أمام المغرب صاحب الأرض والجمهور، فيما تلتقي زامبيا منتخب جزر القمر، على أن تُقام المباراتان يوم الجمعة.

رياضة

متفرقات

المجموعة الأولى

جزر القمر

عادل على

أفريقيا

المغرب

موانزا

راتان

باستو

تابع
