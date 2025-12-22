تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

جنوب إفريقيا تفتتح مشوارها الإفريقي بفوز صعب على أنغولا

Lebanon 24
22-12-2025 | 15:16
افتتح منتخب جنوب إفريقيا مشواره في كأس أمم إفريقيا بفوز صعب على أنغولا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة المقامة بالمغرب.

وسجّل أوزوين أبوليس هدف التقدم لجنوب إفريقيا في الدقيقة 21، قبل أن يعيد مانويل شو أنغولا إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 35. ورغم إلغاء هدف لجنوب إفريقيا في الشوط الثاني، نجح ليل فوستر في خطف هدف الانتصار عند الدقيقة 79، مانحًا منتخب بلاده أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتًا.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا منتخبي مصر وزيمبابوي، اللذين يلتقيان لاحقًا اليوم في أكادير، في مواجهة يسعى فيها المنتخب المصري لتحقيق فوز مبكر يعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل.
