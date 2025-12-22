تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نائل العيناوي… من إرث التنس إلى حلم الكرة مع "أسود الأطلس"

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1458679-639020405719999652.jpg
Doc-P-1458679-639020405719999652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فضّل نائل العيناوي السير خلف شغفه بكرة القدم، رغم أن والده يونس العيناوي يُعد من أبرز لاعبي التنس في تاريخ المغرب والعرب. اختار المستطيل الأخضر بدل المضرب، وانتقل من الدوري الفرنسي مع لانس إلى روما الإيطالي، كما قرر تمثيل منتخب المغرب والمشاركة لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية.

وُلد العيناوي (24 عامًا) في نانسي الفرنسية، وتدرّج في أكاديمية نادي المدينة قبل انتقاله إلى لانس عام 2023، حيث خاض 49 مباراة وسجّل 9 أهداف، ما رسّخ اسمه كأحد أبرز لاعبي الوسط الصاعدين. وفي تموز الماضي، انتقل إلى روما، معتبرًا أن الانضباط التكتيكي في الكرة الإيطالية أسهم في تطوير أدائه، مؤكدًا أن العطاء داخل الملعب أهم من الأرقام.

يعترف العيناوي بتأثره الكبير بأندريس إنييستا، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط اليوم مطالب بالجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية. وقال إن والده شجّعه دائمًا على اختيار ما يحب، رغم مسيرته اللامعة في عالم التنس.

على الصعيد الدولي، انضم إلى منتخب المغرب هذا العام وخاض 7 مباريات، من بينها مشاركته أساسيًا في الفوز على جزر القمر في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" بكأس الأمم الأفريقية، حيث نال إشادة المدرب وليد الركراكي. وأكد العيناوي أن التركيز الحالي ينصب على التتويج بالبطولة القارية، لما تحمله من قيمة خاصة للجماهير المغربية.

كما عبّر عن حماسه لكأس العالم 2026، خصوصًا مواجهة البرازيل في بداية المشوار، معتبرًا أنها حلم طفولة تحقق، ومؤكدًا أن ما حققه المغرب في مونديال 2022 غيّر نظرة العالم إلى الكرة الأفريقية، التي باتت قادرة على المنافسة والذهاب بعيدًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسود الأطلس" و"نسور قاسيون"… صراع التأهل إلى نصف النهائي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يتصدّر إفريقيا… "أسود الأطلس" الأغلى في كأس أمم أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كأس العالم

الإيطالية

كرة القدم

الفرنسية

الإيطالي

التركي

الترك

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:01 | 2025-12-23
Lebanon24
23:47 | 2025-12-22
Lebanon24
16:34 | 2025-12-22
Lebanon24
15:16 | 2025-12-22
Lebanon24
14:25 | 2025-12-22
Lebanon24
13:00 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24