نائل العيناوي… من إرث التنس إلى حلم الكرة مع "أسود الأطلس"

فضّل نائل العيناوي السير خلف شغفه بكرة القدم، رغم أن والده يونس العيناوي يُعد من أبرز لاعبي التنس في تاريخ المغرب والعرب. اختار المستطيل الأخضر بدل المضرب، وانتقل من الدوري الفرنسي مع لانس إلى روما ، كما قرر تمثيل منتخب المغرب والمشاركة لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية.



وُلد العيناوي (24 عامًا) في نانسي ، وتدرّج في أكاديمية نادي المدينة قبل انتقاله إلى لانس عام 2023، حيث خاض 49 مباراة وسجّل 9 أهداف، ما رسّخ اسمه كأحد أبرز لاعبي الوسط الصاعدين. وفي الماضي، انتقل إلى روما، معتبرًا أن الانضباط التكتيكي في أسهم في تطوير أدائه، مؤكدًا أن العطاء داخل الملعب أهم من الأرقام.



يعترف العيناوي بتأثره الكبير بأندريس إنييستا، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط اليوم مطالب بالجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية. وقال إن والده شجّعه دائمًا على اختيار ما يحب، رغم مسيرته اللامعة في عالم التنس.



على الصعيد الدولي، انضم إلى منتخب المغرب هذا العام وخاض 7 مباريات، من بينها مشاركته أساسيًا في الفوز على جزر القمر في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" بكأس الأمم الأفريقية، حيث نال إشادة المدرب وليد الركراكي. وأكد العيناوي أن التركيز الحالي ينصب على التتويج بالبطولة القارية، لما تحمله من قيمة خاصة للجماهير المغربية.



كما عبّر عن حماسه لكأس العالم 2026، خصوصًا مواجهة البرازيل في بداية المشوار، معتبرًا أنها حلم طفولة تحقق، ومؤكدًا أن ما حققه المغرب في مونديال 2022 غيّر نظرة العالم إلى الكرة الأفريقية، التي باتت قادرة على المنافسة والذهاب بعيدًا.

