"السوبر الإيطالي" يعود إلى نابولي… لقب ثالث وحسم في الرياض (فيديو)

تُوِّج نابولي بلقب كأس السوبر في نسخته الـ38 بعد فوزه على بولونيا 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الإثنين على ملعب "الأول بارك" في .

وحسم البرازيلي ديفيد نيريس اللقاء بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 39 و57، ليقود نابولي إلى لقبه الثالث في تاريخ البطولة بعد عامي 1990 و2014، متقدّمًا على في سجل المتوجين.

وجاء التتويج ضمن النسخة الثالثة من السوبر الإيطالي التي تستضيفها بمشاركة أربعة أندية، بعدما كان وميلان قد أحرزا اللقبين السابقين. وتأهل نابولي إلى النهائي بصفته بطل الدوري الإيطالي بعد فوزه على في نصف النهائي، فيما بلغ بولونيا المباراة النهائية عقب تغلبه على إنتر ميلان.



وجاء التتويج ضمن النسخة الثالثة من السوبر الإيطالي التي تستضيفها بمشاركة أربعة أندية، بعدما كان وميلان قد أحرزا اللقبين السابقين. وتأهل نابولي إلى النهائي بصفته بطل الدوري الإيطالي بعد فوزه على في نصف النهائي، فيما بلغ بولونيا المباراة النهائية عقب تغلبه على إنتر ميلان. وبالخسارة، أخفق بولونيا في إحراز لقبه الأول في السوبر الإيطالي، لينضم إلى قائمة الأندية التي خسرت نهائيها الأول في المسابقة.