تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"السوبر الإيطالي" يعود إلى نابولي… لقب ثالث وحسم في الرياض (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2025 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1458691-639020432805726669.png
Doc-P-1458691-639020432805726669.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوِّج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ38 بعد فوزه على بولونيا 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الإثنين على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
 


وحسم البرازيلي ديفيد نيريس اللقاء بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 39 و57، ليقود نابولي إلى لقبه الثالث في تاريخ البطولة بعد عامي 1990 و2014، متقدّمًا على روما في سجل المتوجين.
 


وجاء التتويج ضمن النسخة الثالثة من السوبر الإيطالي التي تستضيفها السعودية بمشاركة أربعة أندية، بعدما كان إنتر وميلان قد أحرزا اللقبين السابقين. وتأهل نابولي إلى النهائي بصفته بطل الدوري الإيطالي بعد فوزه على ميلان في نصف النهائي، فيما بلغ بولونيا المباراة النهائية عقب تغلبه على إنتر ميلان.

وبالخسارة، أخفق بولونيا في إحراز لقبه الأول في السوبر الإيطالي، لينضم إلى قائمة الأندية التي خسرت نهائيها الأول في المسابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نابولي يطيح بميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي!
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.. بولونيا يقصي إنتر ميلان
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط صراع إيطالي مشتعل على اللقب.. سباليتي يعود إلى نابولي خصماً مع يوفنتوس
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:01:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

البرازيل

السعودية

الإيطالي

السعود

الرياض

ميلان

سعودي

روما

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:16 | 2025-12-22
Lebanon24
14:25 | 2025-12-22
Lebanon24
13:00 | 2025-12-22
Lebanon24
12:25 | 2025-12-22
Lebanon24
10:35 | 2025-12-22
Lebanon24
09:16 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24