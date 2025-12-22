تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لماذا قرر المدرب حسام حسن تبديل إمام عاشور؟
Lebanon 24
22-12-2025
|
23:47
كشف حسام حسن
المدير الفني
لمنتخب مصر، سبب تبديل إمام
عاشور
أمام زيمبابوي في الشوط الأول من المباراة.
وفاز منتخب مصر على زيمبابوي 2-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة
كأس الأمم
الإفريقية المقامة في
المغرب
.
وقال حسام حسن في تصريحات عقب المباراة: "تبديل إمام عاشور كان فنيا 100 بالمئة لأنني ارتأيت أنه متأثر بدنيا بعد العودة مؤخرا من المرض، لكنه لاعب كبير وسيكون له دور هام في المباريات المقبلة".
وأضاف: "إمام عاشور يحاول الاجتهاد وأنا كنت أحتاجه في مركز صانع الألعاب لأن لديه إمكانيات كبيرة وأنا مقتنع به تماما، وتبديله كان في صالحه وصالح الفريق لأنه لن يستطيع تحمل الضغط".
وواصل: "أنا لا أخشى إجراء أي تغيير والأهم هو الرؤية الفنية، واللاعبون يتفهمون ذلك بشكل جيد".
وأوضح: "حسام
عبد المجيد
لم يكن موفقا مع
الزمالك
في الفترة الأخيرة، لكنه بدأ يتحسن معنا منذ وصوله لذلك شعرت أن من الأفضل مشاركته بجانب ياسر إبراهيم. رامي ربيعة أيضا لاعب هام وسيكون معنا في المباريات المقبلة".
وأتم تصريحاته: "أضع الشعب المصري نٌصب عينيا دائما وهو كل ما يشغل
بالي
. أقول لهم اصبروا علينا وسنتحسن مع توالي المباريات".
واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.
كما عاد
محمد صلاح
للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات
كأس العالم
في شهر
مارس
الماضي.
