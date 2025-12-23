تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد واقعة وفاة السباح المصري الناشئ.. جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين
Lebanon 24
23-12-2025
|
01:39
قررت
النيابة العامة
تقديم المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل
يوسف محمد
أحمد
عبد الملك
إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت جلسة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 لنظر القضية، وذلك إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة.
وشمل قرار الإحالة رئيس وأعضاء
مجلس إدارة اتحاد
السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت تسببهم خطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، والإخلال الجسيم بأصول العمل الوظيفي.
وذكرت
النيابة
العامة أن المتهمين، بوصفهم المسؤولين عن تنظيم وإدارة بطولة الجمهورية للسباحة، لم يلتزموا بالضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان سلامة المشاركين، وهو ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وأكدت النيابة أن قرار تحديد جلسة المحاكمة جاء في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة قولية وفنية ورقمية، إلى جانب نتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، والتي انتهت جميعها إلى ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين.
