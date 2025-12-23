بعد تعرضه لاصابة بالغة.. نيمار خضع لجراحة في الركبة

قال نادي سانتوس، إن مهاجمه ‌نيمار خضع لجراحة ناجحة بالمنظار في ركبته، إذ يسعى جناح السعودي وبرشلونة السابق لاستعادة كامل لياقته البدنية وحجز مكان في تشكيلة البرازيل في ‌ العام المقبل.





وعاد اللاعب (33 عاما) إلى ⁠نادي طفولته سانتوس في كانون الثاني الماضي ولعب دورا رئيسيا في ‌بقاء الفريق في الأضواء البرازيلي، إذ لعب رغم الآلام وسجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات.



وذكر سانتوس في بيان أن الجراحة أجراها طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.

وأضاف النادي: "تم ‍إجراء جراحة بالمنظار لعلاج إصابة في الغضروف. تكللت العملية الجراحية بالنجاح واللاعب بحالة جيدة".



ولم يقدم سانتوس جدولا زمنيا ‍لعودته للملاعب، ⁠رغم أن شبكة غلوبو إسبورتي البرازيلية ذكرت أن ‍تعافيه سيستغرق ما يصل إلى شهر.

ولم يشارك نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا، مع بطلة العالم 5 مرات منذ ‍2023 بسبب ‍سلسلة من الإصابات.



وفي أكتوبر الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن اللاعب يجب أن ‌يكون لائقا إذا أراد استدعاءه للفريق المشارك في كأس العالم 2026 في الفترة من 11 حزيران إلى 19 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وستواجه البرازيل منتخبات اسكتلندا والمغرب، المتأهل لقبل نهائي كأس العالم ⁠2022، وهايتي في المجموعة الثالثة.