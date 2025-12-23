تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد تعرضه لاصابة بالغة.. نيمار خضع لجراحة في الركبة
Lebanon 24
23-12-2025
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نادي سانتوس، إن مهاجمه نيمار خضع لجراحة ناجحة بالمنظار في ركبته، إذ يسعى جناح
الهلال
السعودي وبرشلونة السابق لاستعادة كامل لياقته البدنية وحجز مكان في تشكيلة البرازيل في
كأس العالم
لكرة القدم
العام المقبل.
وعاد اللاعب (33 عاما) إلى نادي طفولته سانتوس في كانون الثاني الماضي ولعب دورا رئيسيا في بقاء الفريق في
دوري
الأضواء البرازيلي، إذ لعب رغم الآلام وسجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات.
وذكر سانتوس في بيان أن الجراحة أجراها طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.
وأضاف النادي: "تم إجراء جراحة بالمنظار لعلاج إصابة في الغضروف. تكللت العملية الجراحية بالنجاح واللاعب بحالة جيدة".
ولم يقدم سانتوس جدولا زمنيا لعودته للملاعب، رغم أن شبكة غلوبو إسبورتي البرازيلية ذكرت أن تعافيه سيستغرق ما يصل إلى شهر.
ولم يشارك نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا، مع بطلة العالم 5 مرات منذ 2023 بسبب سلسلة من الإصابات.
وفي أكتوبر الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن اللاعب يجب أن يكون لائقا إذا أراد استدعاءه للفريق المشارك في كأس العالم 2026 في الفترة من 11 حزيران إلى 19
تموز
في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وستواجه البرازيل منتخبات اسكتلندا والمغرب، المتأهل لقبل نهائي كأس العالم 2022، وهايتي في المجموعة الثالثة.
Advertisement
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
