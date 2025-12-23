تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إصابة مينامينو تهدد مشاركته في كأس العالم 2026

Lebanon 24
23-12-2025 | 05:35
‬تأكدت إصابة لاعب منتخب اليابان تاكومي مينامينو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى مع ناديه موناكو الفرنسي، ما يضع مشاركته في كأس العالم 2026 محل شك."
وتعرض لاعب الوسط (30 عاما) للإصابة أثناء مشاركته في فوز موناكو على أوكسير 2-1 في كأس فرنسا يوم الأحد الماضي.
 
وقال موناكو في بيان أمس الاثنين "تعرض لاعب الوسط تاكومي مينامينو لإصابة في ركبته اليسرى. كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي".

وعادة ما تتسبب إصابات الرباط الصليبي في غياب اللاعبين عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتعافى مينامينو في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز 2026.
وتخوض اليابان غمار كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا وتونس وأحد المتأهلين من الملحق العالمي. ومن المقرر أن تكون مباراتها الافتتاحية في 14 يونيو ضد هولندا في دالاس.
الولايات المتحدة

كأس العالم

يوم الأحد

اليابان

المكسيك

موناكو

الصليب

هولندا

