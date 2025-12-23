إصابة مينامينو تهدد مشاركته في كأس العالم 2026

‬تأكدت إصابة لاعب منتخب تاكومي مينامينو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى مع ناديه الفرنسي، ما يضع مشاركته في 2026 محل شك."

وتعرض لاعب الوسط (30 عاما) للإصابة أثناء مشاركته في فوز موناكو على أوكسير 2-1 في كأس الماضي.



وقال موناكو في بيان أمس الاثنين "تعرض لاعب الوسط تاكومي مينامينو لإصابة في ركبته اليسرى. كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي".



وعادة ما تتسبب إصابات الرباط الصليبي في غياب اللاعبين عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتعافى مينامينو في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو حزيران إلى 19 يوليو 2026.

وتخوض اليابان غمار كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب وتونس وأحد المتأهلين من الملحق العالمي. ومن المقرر أن تكون مباراتها الافتتاحية في 14 يونيو ضد هولندا في دالاس.