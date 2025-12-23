تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مصر تتعافى بعد التأخر أمام زيمبابوي.. حسن ينتقد إهدار الفرص
Lebanon 24
23-12-2025
|
07:00
أكد حسام حسن مدرب منتخب مصر إن قلة التركيز كانت سببا في إهدار الفريق للفرص أمام زيمبابوي في خلال الفوز 2-1 في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية
لكرة القدم
بالمغرب أمس الاثنين.
وتقاسمت مصر صدارة المجموعة مع جنوب
أفريقيا
بثلاث نقاط لكل منهما بعد فوز كل منهما 2-1 على أنجولا وزيمبابوي على الترتيب أمسٍ.
تقدم لكم وكالة
رويترز
عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم. تسجيل الاشتراك هنا.
وحولت مصر، بطلة القارة سبع مرات في رقم تاريخي، تأخرها بهدف برينس دوبي في الشوط الأول للفوز بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح في الشوط الثاني.
وأضاف حسن في
مؤتمر صحفي
عقب المباراة "اللاعبون صعبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف عكس سير اللعب وغياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى تسببا في إهدار فرص محققة في أول 15 دقيقة من المباراة".
وأكد أن هدف التقدم منح ثقة كبيرة للمنافس ورفع الحالة المعنوية للاعبيه ومنحهم الكثير من الطاقة الإيجابية للقتال على كل كرة.
وشدد هداف مصر التاريخي على أن الفريق سيطر تماما على المباراة وأن الجهاز الفني واللاعبين خرجوا بالعديد من الدروس المستفادة من اللقاء.
واختتم حسن تصريحاته بأنه توقع صعوبة المجموعة ورغبة كل المنتخبات الأربعة في المنافسة على التأهل للدور الثاني. وأكد أنه جاء للمغرب من أجل المنافسة على اللقب مع العديد من المنتخبات الأخرى المرشحة.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب أن المهاجم مصطفى محمد والمدافع محمد حمدي تعرضا لكدمات خلال المباراة وسيخضعان لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
وتستعد مصر لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من المجموعة يوم الجمعة المقبل.
