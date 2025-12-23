تعرّضت لحادث خطير... تاجيل زفاف شقيقة ميسي

تعرضت ماريا سول شقيقة نجم ، لإصابات خطيرة بعد نقلها إلى المستشفى إثر حادث سير، ما تسبب في تأجيل زفافها، من أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي ، والذي كان مقرراً في رأس السنة.





وأفادت صحيفة "ذا ميرور" أن ماريا سول ميسي أصيبت بكسور في العمود الفقري وحروق جراء الحادث.



وأشارت التقارير الأولية في إلى أنها كانت تقود شاحنة صغيرة، حيث أكد الإعلامي أنخيل دي بريتو، استناداً إلى تواصله مع العائلة، بأنه يعتقد أن الحروق قد تكون ناجمة عن سقوطها من دراجة نارية، إلا أن هذا لم يُؤكد بعد.



وتشير آخر التحديثات إلى أنها تتعافى بشكل جيد، حيث تناقلت العديد من الأرجنتينية الخبر، ويُقدم دي بريتو تحديثات مستمرة عن حالتها. (إرم نيوز)