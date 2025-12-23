تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعرّضت لحادث خطير... تاجيل زفاف شقيقة ميسي

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:05
تعرضت ماريا سول ميسي شقيقة نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، لإصابات خطيرة بعد نقلها إلى المستشفى إثر حادث سير، ما تسبب في تأجيل زفافها، من أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي إنتر ميامي، والذي كان مقرراً في رأس السنة.

وأفادت صحيفة "ذا ميرور" أن ماريا سول ميسي أصيبت بكسور في العمود الفقري وحروق جراء الحادث.

وأشارت التقارير الأولية في الأرجنتين إلى أنها كانت تقود شاحنة صغيرة، حيث أكد الإعلامي أنخيل دي بريتو، استناداً إلى تواصله مع العائلة، بأنه يعتقد أن الحروق قد تكون ناجمة عن سقوطها من دراجة نارية، إلا أن هذا لم يُؤكد بعد.

وتشير آخر التحديثات إلى أنها تتعافى بشكل جيد، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية الخبر، ويُقدم دي بريتو تحديثات مستمرة عن حالتها. (إرم نيوز) 
 
