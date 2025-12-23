تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

رد فعل فلورنتينو بيريز على خروج فينيسيوس يثير الجدل

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:53
أثار رد فعل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على قرار تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، باستبدال فينيسيوس جونيور خلال مواجهة إشبيلية الأخيرة، جدلًا واسعًا.

وغادر فينيسيوس المباراة في الدقيقة 83 بديلًا، وسط صافرات استهجان أطلقها عدد كبير من جماهير ريال مدريد، في مشهد بدا أنه أثار غضب اللاعب البرازيلي، رغم تصفيق فئة أخرى من الجماهير له.
 
وجاءت صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس نتيجة لسلوك اللاعب منذ بداية الموسم، بدءًا من اعتراضه العلني على استبداله في مباراة "الكلاسيكو"، وصولًا إلى ظهوره ضاحكًا على دكة البدلاء عقب تسجيل تالافيرا الهدف الثالث (2-3) في مباراة كأس ملك إسبانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رد فعل فلورنتينو بيريز في تلك اللحظة، حيث بدا مندهشًا، ووجّه سؤالًا لأحد الجالسين بجانبه: "لماذا قام باستبداله؟"، في إشارة إلى قرار المدير الفني تشابي ألونسو.
 
وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل، إذ اعتبره البعض تصرفًا غريبًا من بيريز، خاصة أنه يُنظر إليه دائمًا كأحد أبرز الداعمين للاعب، في موقف يتعلق بقرار فني يخص الجهاز الفني للفريق الملكي. (إرم نيوز) 
