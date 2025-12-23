تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رد فعل فلورنتينو بيريز على خروج فينيسيوس يثير الجدل
Lebanon 24
23-12-2025
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار رد فعل
فلورنتينو بيريز
، رئيس
نادي ريال مدريد
، على قرار
تشابي
ألونسو،
المدير الفني
للفريق، باستبدال فينيسيوس
جونيور
خلال مواجهة إشبيلية الأخيرة، جدلًا واسعًا.
وغادر فينيسيوس المباراة في الدقيقة 83 بديلًا، وسط صافرات استهجان أطلقها عدد كبير من جماهير
ريال مدريد
، في مشهد بدا أنه أثار غضب اللاعب البرازيلي، رغم تصفيق فئة أخرى من الجماهير له.
وجاءت صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس نتيجة لسلوك اللاعب منذ بداية الموسم، بدءًا من اعتراضه العلني على استبداله في مباراة "الكلاسيكو"، وصولًا إلى ظهوره ضاحكًا على دكة البدلاء عقب تسجيل تالافيرا الهدف الثالث (2-3) في مباراة
كأس ملك إسبانيا
.
وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يُظهر رد فعل فلورنتينو بيريز في تلك اللحظة، حيث بدا مندهشًا، ووجّه سؤالًا لأحد الجالسين بجانبه: "لماذا قام باستبداله؟"، في إشارة إلى قرار المدير الفني تشابي ألونسو.
وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل، إذ اعتبره البعض تصرفًا غريبًا من بيريز، خاصة أنه يُنظر إليه دائمًا كأحد أبرز الداعمين للاعب، في موقف يتعلق بقرار فني يخص الجهاز الفني للفريق الملكي. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بدا باهتاً ومصطنعاً.. رد فعل الأمير هاري مع زوجته ميغان يُثير الجدل شاهدوا الفيديو
23/12/2025 21:02:01
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فلورنتينو بيريز يفتح باب الاستثمار
Lebanon 24
فلورنتينو بيريز يفتح باب الاستثمار
23/12/2025 21:02:01
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
23/12/2025 21:02:01
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ولد مستفز جداً": الشامي يُثير الجدل.. رد قاس على المشككين بنجاحه (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ولد مستفز جداً": الشامي يُثير الجدل.. رد قاس على المشككين بنجاحه (فيديو)
23/12/2025 21:02:01
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
فلورنتينو بيريز
نادي ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
المدير الفني
البرازيل
إسبانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يشارك متابعيه هذه الصورة
Lebanon 24
بعد الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يشارك متابعيه هذه الصورة
12:15 | 2025-12-23
23/12/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026
Lebanon 24
جدة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026
11:34 | 2025-12-23
23/12/2025 11:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكونغو الديمقراطية تفوز بهدف على بنين
Lebanon 24
الكونغو الديمقراطية تفوز بهدف على بنين
10:45 | 2025-12-23
23/12/2025 10:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لحادث خطير... تاجيل زفاف شقيقة ميسي
Lebanon 24
تعرّضت لحادث خطير... تاجيل زفاف شقيقة ميسي
07:05 | 2025-12-23
23/12/2025 07:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تتعافى بعد التأخر أمام زيمبابوي.. حسن ينتقد إهدار الفرص
Lebanon 24
مصر تتعافى بعد التأخر أمام زيمبابوي.. حسن ينتقد إهدار الفرص
07:00 | 2025-12-23
23/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:15 | 2025-12-23
بعد الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يشارك متابعيه هذه الصورة
11:34 | 2025-12-23
جدة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026
10:45 | 2025-12-23
الكونغو الديمقراطية تفوز بهدف على بنين
07:05 | 2025-12-23
تعرّضت لحادث خطير... تاجيل زفاف شقيقة ميسي
07:00 | 2025-12-23
مصر تتعافى بعد التأخر أمام زيمبابوي.. حسن ينتقد إهدار الفرص
06:48 | 2025-12-23
نيمار يخضع لجراحة ناجحة في الركبة ويستعد لكأس العالم 2026
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 21:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24