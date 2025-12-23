بعد الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يشارك متابعيه هذه الصورة

حقّق محمد صلاح وعمر مرموش هدفي فوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت يوم أمس الاثنين على ملعب "أدرار" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وجاء هدف مرموش عند الدقيقة 64 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، فيما أضاف صلاح الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+.
وحصل عمر مرموش على جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
