بعد الفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح يشارك متابعيه هذه الصورة

حقّق وعمر مرموش هدفي فوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت يوم أمس الاثنين على ملعب "أدرار" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الإفريقية.

وجاء هدف مرموش عند الدقيقة 64 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، فيما أضاف صلاح الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+.

وحصل على في المباراة، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي (كاف).