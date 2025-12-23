تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص

Lebanon 24
23-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1459177-639021319497315411.jpg
Doc-P-1459177-639021319497315411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حوّل نادي ريال مدريد ملعبه سانتياغو برنابيو إلى وجهة شتوية احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع الاحتفالي للنادي خلال نهاية العام واستغلال الملعب بشكل أمثل، وفقًا لما أعلن رئيس النادي فلورنتينيو بيريز.

ويستضيف البرنابيو فعالياته الشتوية في خلال الفترة من 23 إلى 31 كانون الأول، مع تزيينه بالإضاءة والزخارف الشتوية وتنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار. وتشمل الفعاليات ثلاثة عروض بصرية معدة خصيصًا لهذه المناسبة، إلى جانب حلبة للتزلج على الجليد، وسيارات التصادم، ومحاكيات التزلج، وملعب ميني غولف، وأنشطة أخرى لإضفاء أجواء احتفالية متكاملة.

وتهدف هذه المبادرة إلى فتح أبواب الملعب أمام الجماهير بطريقة مبتكرة، وتعزيز ارتباط المشجعين بالنادي، وتحويل سانتياغو برنابيو إلى مساحة ترفيهية نابضة بالحياة خلال موسم الأعياد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دير سيدة النجاة – بصرما يحتفل بالقديس شربل وعيد الميلاد المجيد
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ77
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي ريال مدريد

هذه المبادرة

رئيس النادي

سانتياغو

el mundo

تياغو

بيريز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:42 | 2025-12-24
Lebanon24
15:39 | 2025-12-23
Lebanon24
14:52 | 2025-12-23
Lebanon24
12:15 | 2025-12-23
Lebanon24
11:34 | 2025-12-23
Lebanon24
10:45 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24