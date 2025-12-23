بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص

حوّل ملعبه برنابيو إلى وجهة شتوية احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع الاحتفالي للنادي خلال نهاية العام واستغلال الملعب بشكل أمثل، وفقًا لما أعلن فلورنتينيو .

ويستضيف البرنابيو فعالياته الشتوية في خلال الفترة من 23 إلى 31 كانون الأول، مع تزيينه بالإضاءة والزخارف الشتوية وتنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار. وتشمل الفعاليات ثلاثة عروض بصرية معدة خصيصًا لهذه المناسبة، إلى جانب حلبة للتزلج على الجليد، وسيارات التصادم، ومحاكيات التزلج، وملعب ميني غولف، وأنشطة أخرى لإضفاء أجواء احتفالية متكاملة.

وتهدف إلى فتح أبواب الملعب أمام الجماهير بطريقة مبتكرة، وتعزيز ارتباط المشجعين بالنادي، وتحويل سانتياغو برنابيو إلى مساحة ترفيهية نابضة بالحياة خلال موسم الأعياد.