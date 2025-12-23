بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص

حوّل نادي ريال مدريد ملعبه سانتياغو برنابيو إلى وجهة شتوية احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع الاحتفالي للنادي خلال نهاية العام واستغلال الملعب بشكل أمثل، وفقًا لما أعلن رئيس النادي فلورنتينيو بيريز.
ويستضيف البرنابيو فعالياته الشتوية في خلال الفترة من 23 إلى 31 كانون الأول، مع تزيينه بالإضاءة والزخارف الشتوية وتنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار. وتشمل الفعاليات ثلاثة عروض بصرية معدة خصيصًا لهذه المناسبة، إلى جانب حلبة للتزلج على الجليد، وسيارات التصادم، ومحاكيات التزلج، وملعب ميني غولف، وأنشطة أخرى لإضفاء أجواء احتفالية متكاملة.
وتهدف هذه المبادرة إلى فتح أبواب الملعب أمام الجماهير بطريقة مبتكرة، وتعزيز ارتباط المشجعين بالنادي، وتحويل سانتياغو برنابيو إلى مساحة ترفيهية نابضة بالحياة خلال موسم الأعياد.
El estadio Santiago Bernabéu trae desde hoy "Mavidad”, que recrea un pueblo mágico ofreciendo una experiencia inmersiva con atracciones para toda la familia. Cuenta con un gran tobogán de hielo y hasta con la bola de nieve más grande del mundo.
📌La noticia:… pic.twitter.com/StYnCwBRQJ
— Telemadrid (@telemadrid) December 23, 2025
El estadio Santiago Bernabéu trae desde hoy "Mavidad”, que recrea un pueblo mágico ofreciendo una experiencia inmersiva con atracciones para toda la familia. Cuenta con un gran tobogán de hielo y hasta con la bola de nieve más grande del mundo.
📌La noticia:… pic.twitter.com/StYnCwBRQJ