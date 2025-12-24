مدافع جديد على رادار برشلونة.. من هو؟

كشفت تقارير إخبارية أن بدأت في مراقبة أحد المدافعين المميزين في الوقت الحالي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب الألماني هانزي ، للبارسا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن الإدارة الرياضية لبرشلونة تراقب عن كثب موريلو، قلب الدفاع الأعسر الذي يلعب حاليًا في صفوف فورست.

غير أن هذا الاهتمام يندرج ضمن خطط الصيف المقبل، وليس تحرّكًا فوريًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ويُنظر إلى موريلو على أنه مدافع يتماشى مع المتطلبات التكتيكية للمدير الفني هانزي فليك، إذ تتوافق قدرته على الدفاع بأسلوب هجومي، والخروج بالكرة من الخلف، واللعب بأريحية في الجهة اليسرى من قلب الدفاع، مع أفكار المدرب الألماني.



ويعتقد النادي أن مواصفاته تتلاءم مع خط دفاع متقدم، ومع منظومة تتطلب من قلوب الدفاع أن يكونوا مبادرين في الأداء، لا مجرد ردّ فعل لما يحدث أمامهم. (إرم نيوز)