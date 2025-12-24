تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مدافع جديد على رادار برشلونة.. من هو؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 06:51
كشفت تقارير إخبارية أن إدارة نادي برشلونة بدأت في مراقبة أحد المدافعين المميزين في الوقت الحالي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب الألماني هانزي فليك، المدير الفني للبارسا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن الإدارة الرياضية لبرشلونة تراقب عن كثب موريلو، قلب الدفاع الأعسر الذي يلعب حاليًا في صفوف نوتنغهام فورست.
 
غير أن هذا الاهتمام يندرج ضمن خطط الصيف المقبل، وليس تحرّكًا فوريًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويُنظر إلى موريلو على أنه مدافع يتماشى مع المتطلبات التكتيكية للمدير الفني هانزي فليك، إذ تتوافق قدرته على الدفاع بأسلوب هجومي، والخروج بالكرة من الخلف، واللعب بأريحية في الجهة اليسرى من قلب الدفاع، مع أفكار المدرب الألماني.

ويعتقد النادي أن مواصفاته تتلاءم مع خط دفاع متقدم، ومع منظومة تتطلب من قلوب الدفاع أن يكونوا مبادرين في الأداء، لا مجرد ردّ فعل لما يحدث أمامهم. (إرم نيوز)
 
 
