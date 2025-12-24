تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
محرز يفتتح مشوار الجزائر في "الكان" بثنائية أمام السودان
Lebanon 24
24-12-2025
|
12:55
استهلّ المنتخب
الجزائري
حملة مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقامة في
المغرب
بفوز مريح على نظيره السوداني 3–0، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات
المجموعة الخامسة
.
وبرز قائد "محاربي الصحراء"
رياض محرز
نجم المباراة، بعدما وقّع هدفين مبكرًا في الدقيقة الثانية ثم عاد وأضاف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يختتم إبراهيم مازة الثلاثية الجزائرية في الدقيقة 85 بعد دخوله بديلًا.
وتعقّد موقف المنتخب السوداني منذ الدقيقة 40 إثر طرد اللاعب صلاح عادل لحصوله على الإنذار الثاني، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.
وبهذا الفوز حصد المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط له في البطولة، متصدرًا ترتيب المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن
بوركينا فاسو
، التي تفوقت بدورها على
غينيا
الاستوائية
2–1 في المباراة الثانية للمجموعة.
أما المنتخب السوداني فبقي من دون نقاط في المركز الرابع، خلف غينيا الاستوائية الثالثة، بانتظار المواجهات المقبلة التي ستحدد ملامح المتأهلين.
ويُذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
