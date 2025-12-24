تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.. وفاة لاعب كرة قدم عن 34 عامًا في حادث مأسوي

Lebanon 24
24-12-2025 | 14:11
توفي لاعب كرة القدم الألماني سيباستيان هيرتنر عن عمر 34 عامًا، إثر سقوطه من عربة تلفريك في منتجع سافن كوك شمال الجبل الأسود.

وكان هيرتنر، مدافع نادي هامبورغ أحد أندية الدرجة الخامسة الألمانية، يخوض تجربة ترفيهية عندما سقط من ارتفاع يقارب 70 مترًا بعد انفصال العربة عن الكابل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.
 


وأُصيبت زوجة اللاعب بجروح خطيرة وكسر في الساق بعد أن علقت تحت العربة، كما أُصيب ثلاثة سياح آخرون في الحادث، فيما تم إغلاق محطة التزلج مؤقتًا عقب الواقعة.

وخلال مسيرته الكروية، لعب هيرتنر لعدة أندية داخل الدرجات الدنيا في ألمانيا، وشارك في 95 مباراة في الدرجة الثانية، دون أن يسبق له الظهور في الدوري الألماني الممتاز “بوندسليغا”.
