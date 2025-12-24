أُصيبت زوجته بجروح خطيرة.. وفاة لاعب كرة قدم عن 34 عامًا في حادث مأسوي

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d