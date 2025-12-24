هل يعود زين الدين زيدان لريال مدريد؟

سيُخلّد اسم زين الدين زيدان كأحد أعظم أساطير ، سواء كلاعب أو كمدرب. فقد أظهر الفرنسي قدرات استثنائية في قيادته الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها الفوز بدوري أبطال ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018، لتصبح فترة تدريبه أسطورية بامتياز.



غادر زيدان ملعب سانتياغو برنابيو عام 2021، بعد مسيرة مميزة كلاعب ومدرب، وارتبط اسمه بالعديد من الوظائف المرموقة، دون أن يعود إلى التدريب حتى الآن. ويُعد من بين أبرز المرشحين لخلافة ألونسو على مقعد تدريب ، في حال لم ينجح الأخير، حيث يرى فلورنتينو بيريز أنه قادر على إعادة النجاح للبرنابيو.



مع ذلك، قد يسعى زيدان لخوض تحدٍ جديد بعيدًا عن مدريد، خصوصًا إمكانية توليه قيادة المنتخب الفرنسي بعد نهائيات 2026، وهو ما قد يكون مغريًا له أكثر من أي وظيفة في الأندية الأوروبية، خصوصًا أن عدم إتقانه اللغة يُقيد فرصه في الدوري الإنكليزي.



ويكشف مصدر مقرب أن زيدان يرى بايرن ميونخ الألماني كخيار منافس لريال مدريد من حيث المؤسسة والتاريخ والظروف التنظيمية، معتبرًا أن أسلوبه التدريبي المنظم والموجّه نحو تحقيق الأهداف يتناسب مع فلسفة النادي البافاري. ويشدد على أن نجاح أي تعاون مع ميونخ يتطلب منحه صلاحيات إدارية كاملة والالتزام برؤيته الفنية، ما يجعل ضمه إضافة قيّمة لأي فريق يسعى للتألق في أوروبا.

