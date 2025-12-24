تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

هل يعود زين الدين زيدان لريال مدريد؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 16:37
سيُخلّد اسم زين الدين زيدان كأحد أعظم أساطير ريال مدريد، سواء كلاعب أو كمدرب. فقد أظهر الفرنسي قدرات استثنائية في قيادته الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018، لتصبح فترة تدريبه أسطورية بامتياز.

غادر زيدان ملعب سانتياغو برنابيو عام 2021، بعد مسيرة مميزة كلاعب ومدرب، وارتبط اسمه بالعديد من الوظائف المرموقة، دون أن يعود إلى التدريب حتى الآن. ويُعد من بين أبرز المرشحين لخلافة تشابي ألونسو على مقعد تدريب ريال مدريد، في حال لم ينجح الأخير، حيث يرى فلورنتينو بيريز أنه قادر على إعادة النجاح للبرنابيو.

مع ذلك، قد يسعى زيدان لخوض تحدٍ جديد بعيدًا عن مدريد، خصوصًا إمكانية توليه قيادة المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما قد يكون مغريًا له أكثر من أي وظيفة في الأندية الأوروبية، خصوصًا أن عدم إتقانه اللغة الإنكليزية يُقيد فرصه في الدوري الإنكليزي.

ويكشف مصدر مقرب أن زيدان يرى بايرن ميونخ الألماني كخيار منافس لريال مدريد من حيث المؤسسة والتاريخ والظروف التنظيمية، معتبرًا أن أسلوبه التدريبي المنظم والموجّه نحو تحقيق الأهداف يتناسب مع فلسفة النادي البافاري. ويشدد على أن نجاح أي تعاون مع ميونخ يتطلب منحه صلاحيات إدارية كاملة والالتزام برؤيته الفنية، ما يجعل ضمه إضافة قيّمة لأي فريق يسعى للتألق في أوروبا.
هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة قاسية لريال مدريد.. ميليتاو يغيب لأشهر
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم

الإنكليزية

ريال مدريد

الأوروبي

إنكليزي

أوروبا

التزام

