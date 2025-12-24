تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
نجمة رياضية تدخل القفص الذهبي.. فمن شريكها؟ (صورة)
Lebanon 24
24-12-2025
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت نجمة التنس فينوس ويليامز القفص الذهبي مع شريكها
الإيطالي
أندريا بريتي، واحتفلا بزواجهما من خلال حفلين أُقيما في
إيطاليا
وولاية
فلوريدا
الأميركية.
وكان
الثنائي
أعلنا خطوبتهما العام الماضي، واعتزما في البداية الاكتفاء بحفل زفاف واحد في إيطاليا، قبل أن تفرض المتطلبات القانونية تنظيم احتفال ثانٍ في مدينة بالم بيتش.
وأُقيم الحفل الأول في 18 أيلول بجزيرة إسكيا
الإيطالية
، قبل أن توضّح ويليامز لاحقا أن إقامة زفاف ثانٍ في
الولايات المتحدة
كانت ضرورية بسبب إجراءات ومتطلبات متعلقة بالجنسية، وامتدت احتفالات فلوريدا لما يقارب أسبوعا كاملا، بحضور أفراد العائلة المقرّبين والأصدقاء من الجانبين.
Advertisement
