نجمة رياضية تدخل القفص الذهبي.. فمن شريكها؟ (صورة)

دخلت نجمة التنس فينوس ويليامز القفص الذهبي مع شريكها أندريا بريتي، واحتفلا بزواجهما من خلال حفلين أُقيما في وولاية الأميركية.



وكان أعلنا خطوبتهما العام الماضي، واعتزما في البداية الاكتفاء بحفل زفاف واحد في إيطاليا، قبل أن تفرض المتطلبات القانونية تنظيم احتفال ثانٍ في مدينة بالم بيتش.





وأُقيم الحفل الأول في 18 أيلول بجزيرة إسكيا ، قبل أن توضّح ويليامز لاحقا أن إقامة زفاف ثانٍ في كانت ضرورية بسبب إجراءات ومتطلبات متعلقة بالجنسية، وامتدت احتفالات فلوريدا لما يقارب أسبوعا كاملا، بحضور أفراد العائلة المقرّبين والأصدقاء من الجانبين.