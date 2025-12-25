مصممة أزياء وسيدة أعمال.. كيف أصبحت الحالة الصحية لشقيقة ميسي بعد الحادث؟

تعرضت ، شقيقة النجم ، لحادث سير قوي في مدينة ميامي الأميركية، أدى إلى إصابتها بكسور وحروق استدعت نقلها فورًا إلى المستشفى. ورغم خطورة الحادث، أكدت العائلة لاحقًا أن حالتها الصحية مستقرة وأنها بدأت مرحلة التعافي.



ذكرت تقارير إعلامية أن ماريا سول فقدت السيطرة على المركبة التي كانت تقودها واصطدمت بجدار، ما تسبب بكسور في العمود الفقري إلى جانب حروق تتطلب علاجًا دقيقًا. كما أشارت والدتها إلى أنها أُغمي عليها قبل لحظة الاصطدام.



واختلفت التفاصيل حول طبيعة الحادث؛ فبينما تحدثت تقارير عن اصطدام بسيارة صغيرة، ذكرت أخرى أنها سقطت من دراجة نارية، دون صدور توضيح رسمي نهائي حتى الآن. وأكد الصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو أن حالة ماريا سول مستقرة، لكنها تعاني كسرين في فقرتين، وكسرًا في الكعب والمعصم، إلى جانب خلع في الفقرات وقد بدأت بالفعل برنامج إعادة التأهيل في مدينة روساريو بالأرجنتين.



وكان من المقرر أن تتزوج ماريا سول في 3 كانون الثاني المقبل من جوليان تولي أريلانو، أحد أفراد الجهاز الفني في . لكن وضعها الصحي فرض تأجيل الحفل، الذي كان من المنتظر أن يحضره وعائلته.



وتعمل ماريا سول مصممة أزياء وسيدة أعمال، وحرصت طوال السنوات الماضية على الابتعاد عن الأضواء رغم الشهرة العالمية لشقيقها.



وتعيش العائلة حاليًا مرحلة دعم مكثف لماريا سول في رحلة التعافي، وسط اهتمام إعلامي واسع بآخر التطورات.

