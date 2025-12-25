الأهلي المصري يفشل في خطف "جوهرة غانا"

فشلت إدارة المصري في التعاقد مع الموهبة الغانية دوغلاس أوسو، رادنيك الصربي، رغم تقدمها بعرض مالي كبير لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويسعى الأهلي إلى تدعيم خطه الهجومي بمهاجم جديد في الميركاتو الشتوي، لدعم الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل ضغط المباريات والغيابات المرتقبة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Sportal الصربية، فإن الأهلي تقدم بعرض بلغت قيمته 2.5 مليون للتعاقد مع اللاعب ، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.



إلا أن التقرير أشار إلى رفض إدارة رادنيك الدخول في مفاوضات للتخلي عن اللاعب في الوقت الراهن، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من عدة أندية أوروبية، إلى جانب عرض الأهلي.

وبرَّر النادي الصربي موقفه برغبته في رفع المقابل المالي، خاصة مع تلقيه اتصالات مستمرة من أندية أوروبية، إلى جانب قناعة داخل الإدارة بأن القيمة السوقية للاعب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة. (إرم نيوز)