بسبب "تعويذة الفوز".. وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم

توفي لاعب كرة قدم بوروندي بعد أن أغمي عليه خلال مباراة في الدرجة الثانية، إثر ابتلاعه قطعة نقدية كانت في فمه، بحسب ما أفاد به زملاؤه ومسؤولون محليون.

وقال شهود لـ"إذاعة إفريقيا العامة" إن اللاعب إيغيرانيزا أيمي غيريك فقد وعيه خلال اللقاء، وتوفي لاحقا أثناء نقله إلى المستشفى، رغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه.



وأوضح زملاء اللاعب أن سبب الوفاة يعود إلى اختناقه بعد ابتلاع قطعة نقدية كان يضعها في فمه، في سياق ممارسات مرتبطة باستخدام "التمائم" و"التعاويذ" للاعتقاد أنها تجلب الفوز، وهي ممارسات مثيرة للجدل ومحظورة بموجب لوائح في البلاد. (سكاي نيوز عربية)