21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
بسبب "تعويذة الفوز".. وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم
Lebanon 24
25-12-2025
|
04:39
توفي لاعب كرة قدم بوروندي بعد أن أغمي عليه خلال مباراة في
دوري
الدرجة الثانية، إثر ابتلاعه قطعة نقدية كانت في فمه، بحسب ما أفاد به زملاؤه ومسؤولون محليون.
وقال شهود لـ"إذاعة إفريقيا العامة" إن اللاعب إيغيرانيزا أيمي غيريك فقد وعيه خلال اللقاء، وتوفي لاحقا أثناء نقله إلى المستشفى، رغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه.
وأوضح زملاء اللاعب أن سبب الوفاة يعود إلى اختناقه بعد ابتلاع قطعة نقدية كان يضعها في فمه، في سياق ممارسات مرتبطة باستخدام "التمائم" و"التعاويذ" للاعتقاد أنها تجلب الفوز، وهي ممارسات مثيرة للجدل ومحظورة بموجب لوائح
كرة القدم
في البلاد. (سكاي نيوز عربية)
