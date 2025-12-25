تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بسبب "تعويذة الفوز".. وفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم

Lebanon 24
25-12-2025 | 04:39
Doc-P-1459727-639022597289970100.jpg
توفي لاعب كرة قدم بوروندي بعد أن أغمي عليه خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية، إثر ابتلاعه قطعة نقدية كانت في فمه، بحسب ما أفاد به زملاؤه ومسؤولون محليون.
 
وقال شهود لـ"إذاعة إفريقيا العامة" إن اللاعب إيغيرانيزا أيمي غيريك فقد وعيه خلال اللقاء، وتوفي لاحقا أثناء نقله إلى المستشفى، رغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه.

وأوضح زملاء اللاعب أن سبب الوفاة يعود إلى اختناقه بعد ابتلاع قطعة نقدية كان يضعها في فمه، في سياق ممارسات مرتبطة باستخدام "التمائم" و"التعاويذ" للاعتقاد أنها تجلب الفوز، وهي ممارسات مثيرة للجدل ومحظورة بموجب لوائح كرة القدم في البلاد. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
رياضة

منوعات

سكاي نيوز

كرة القدم

سكاي نيو

بورون

مارس

بورو

دوري

