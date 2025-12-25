رسائل مبكرة في "كأس أمم أفريقيا 2025"… انتصارات عربية وتوازنات تتشكّل

اختُتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم 2025 المقامة في حتى 18 كانون الثاني المقبل، مع انطلاقة قوية لعدد من المنتخبات المرشحة.



وسجّل منتخب المغرب، صاحب الأرض، بداية ناجحة بفوزه على جزر القمر 2-0، فيما حقق منتخبا مصر وتونس والجزائر انتصارات مهمة، إذ تفوقت مصر على زيمبابوي 2-1، وتونس على أوغندا 3-1، والجزائر على 3-0، لتؤكد هذه المنتخبات جاهزيتها للمنافسة.



وشهدت الجولة الأولى نتائج متوازنة في بعض المجموعات، أبرزها تعادل مالي وزامبيا 1-1، مقابل انتصارات واضحة للسنغال على بوتسوانا 3-0، ونيجيريا على تنزانيا 2-1، وجنوب أفريقيا على أنغولا 2-1.



وعلى صعيد الترتيب، تصدّر المغرب مجموعته الأولى بثلاث نقاط، فيما تقاسم مالي وزامبيا المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما. وفي المجموعة الثانية، تقاسم منتخبا مصر وجنوب أفريقيا الصدارة، بينما تصدّرت تونس ونيجيريا المجموعة الثالثة، والسنغال والكونغو المجموعة الرابعة، في حين اعتلت الجزائر وبوركينا فاسو صدارة المجموعة الخامسة.



وتُستكمل مباريات المجموعة السادسة تباعًا، على أن يتأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرو المجموعات ووصيفوهم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



أما على صعيد الهدافين، فتقاسم الصدارة كل من إلياس العاشوري (تونس)، ونيكولاس جاكسون (السنغال)، ورياض محرز (الجزائر) بهدفين لكل منهم، مع نهاية الجولة الافتتاحية.

