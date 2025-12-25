قبل لقاء مالي… الركراكي يؤكد الجاهزية ويعوّل على دعم الجمهور

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي جاهزية معظم اللاعبين لمواجهة مالي، باستثناء رومان سايس وحمزة إيجامان، على أن يُحسم قرار مشاركة أشرف حكيمي في اللحظات الأخيرة.

ونفى الركراكي إصابة نايف أكرد، مؤكّدًا جاهزيته الكاملة، فيما أوضح أن غانم سايس يعاني تمددًا عضليًا سيغيبه عن اللقاء.

وأشار إلى أن الهدف هو حسم التأهل مبكرًا، مشددًا على ضرورة الهدوء والتركيز رغم ضغط التوقعات باعتبار المغرب البلد المضيف، لافتًا إلى أن مباراة الافتتاح لا تكفي ما لم تُعزَّز بنتيجة إيجابية ثانية.

ووصف مواجهة مالي بالاختبار الحقيقي، معتبرًا إياه منتخبًا قويًا وندّيًا، ومقرًّا في الوقت نفسه بصعوبات يواجهها المنتخب أحيانًا أمام الدفاع المتأخر، مع التأكيد على القدرة الدائمة على إيجاد الحلول.

وختم بالتشديد على أن نسخة 2025 هي الأصعب في تاريخ كأس أمم أفريقيا، معتبرًا أن أفضلية المغرب الأساسية تبقى في دعم جمهوره.
