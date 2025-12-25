قبل 7 سنوات… شرط غريب عطّل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة آس تفاصيل غير معروفة عن كواليس انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى .



وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي الملكي حاولت التعاقد مع مبابي منذ عام 2017 حين كان لاعبًا في صفوف موناكو، إلا أن الصفقة تعثرت في ذلك الوقت. وأوضحت أن اللاعب، الذي لم يكن قد تجاوز الـ19 عامًا، أبدى رغبته في الانتقال إلى ، لكنه اشترط رحيل أحد نجوم الخط الأمامي آنذاك: أو غاريث بيل أو كريم بنزيما.



وأشارت الصحيفة إلى أن قوة هذا الثلاثي، ولا سيما رونالدو وبنزيما، حالت دون إتمام الصفقة في ذلك الحين.



وكان مبابي قد انضم رسميًا إلى مدريد في صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ، وساهم سريعًا في حصد ألقاب جماعية، إضافة إلى تتويجه بلقب هداف .



كما لفتت الصحيفة إلى العلاقة الخاصة التي تجمع مبابي برونالدو، مذكّرةً بالصورة التي نشرها اللاعب الفرنسي له وهو ناشئ إلى جانب النجم ، عقب إعلان انتقاله إلى النادي الملكي.

Advertisement