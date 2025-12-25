تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
قبل 7 سنوات… شرط غريب عطّل انتقال مبابي إلى ريال مدريد
Lebanon 24
25-12-2025
|
06:39
كشفت صحيفة آس
الإسبانية
تفاصيل غير معروفة عن كواليس انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى
ريال مدريد
.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي الملكي حاولت التعاقد مع مبابي منذ عام 2017 حين كان لاعبًا في صفوف موناكو، إلا أن الصفقة تعثرت في ذلك الوقت. وأوضحت أن اللاعب، الذي لم يكن قد تجاوز الـ19 عامًا، أبدى رغبته في الانتقال إلى
مدريد
، لكنه اشترط رحيل أحد نجوم الخط الأمامي آنذاك:
كريستيانو رونالدو
أو غاريث بيل أو كريم بنزيما.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوة هذا الثلاثي، ولا سيما رونالدو وبنزيما، حالت دون إتمام الصفقة في ذلك الحين.
وكان مبابي قد انضم رسميًا إلى
ريال
مدريد في صيف 2024 بعد نهاية عقده مع
باريس سان جيرمان
، وساهم سريعًا في حصد ألقاب جماعية، إضافة إلى تتويجه بلقب هداف
الدوري الإسباني
.
كما لفتت الصحيفة إلى العلاقة الخاصة التي تجمع مبابي برونالدو، مذكّرةً بالصورة التي نشرها اللاعب الفرنسي له وهو ناشئ إلى جانب النجم
البرتغالي
، عقب إعلان انتقاله إلى النادي الملكي.
