|
|
رياضة

قبل 7 سنوات… شرط غريب عطّل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:39
كشفت صحيفة آس الإسبانية تفاصيل غير معروفة عن كواليس انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي الملكي حاولت التعاقد مع مبابي منذ عام 2017 حين كان لاعبًا في صفوف موناكو، إلا أن الصفقة تعثرت في ذلك الوقت. وأوضحت أن اللاعب، الذي لم يكن قد تجاوز الـ19 عامًا، أبدى رغبته في الانتقال إلى مدريد، لكنه اشترط رحيل أحد نجوم الخط الأمامي آنذاك: كريستيانو رونالدو أو غاريث بيل أو كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوة هذا الثلاثي، ولا سيما رونالدو وبنزيما، حالت دون إتمام الصفقة في ذلك الحين.

وكان مبابي قد انضم رسميًا إلى ريال مدريد في صيف 2024 بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وساهم سريعًا في حصد ألقاب جماعية، إضافة إلى تتويجه بلقب هداف الدوري الإسباني.

كما لفتت الصحيفة إلى العلاقة الخاصة التي تجمع مبابي برونالدو، مذكّرةً بالصورة التي نشرها اللاعب الفرنسي له وهو ناشئ إلى جانب النجم البرتغالي، عقب إعلان انتقاله إلى النادي الملكي.
مواضيع ذات صلة
في اتفاق إعارة إندريك إلى ليون.. شرط غريب من ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد الانتقالات بين الاندية..أوباميكانو ينتقل إلى ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رافينيا يقود برشلونة لفوز جديد ويُبعده 7 نقاط عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:51:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
14:33 | 2025-12-25
Lebanon24
13:04 | 2025-12-25
Lebanon24
11:00 | 2025-12-25
Lebanon24
10:43 | 2025-12-25
Lebanon24
09:59 | 2025-12-25
Lebanon24
09:24 | 2025-12-25
