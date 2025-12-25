تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بطلب من إنزاغي... "الهلال" يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية
Lebanon 24
25-12-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتربت إدارة الهلال السعودي من إتمام أولى صفقاتها في سوق الانتقالات الشتوية، استجابة لطلب المدير الفني
الإيطالي
سيموني إنزاغي، الذي شدد على ضرورة تعزيز صفوف الفريق مع بداية شهر يناير.
وتعمل إدارة النادي على معالجة بعض الثغرات الفنية، في ظل ازدحام الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتماشى مع رؤية إنزاغي الفنية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الهلال لمواجهة
الخليج
ضمن الجولة المقبلة من
دوري
روشن السعودي على ملعب
المملكة
آرينا.
وبحسب ما أفاد به الإعلامي الرياضي صالح الأحمد، توصلت إدارة الهلال إلى اتفاق مبدئي مع لاعب الفيحاء الشاب صبري دهل، من مواليد عام 2008، يقضي بتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم بنظام الشراء النهائي.
وكان دهل قد وقّع عقدًا احترافيًا مع الفيحاء خلال الصيف الماضي لمدة ثلاثة أعوام، وشارك في معسكر الفريق الإعدادي الذي أُقيم في هولندا استعدادًا للموسم الحالي.
ويُعد اللاعب من أبرز المواهب الصاعدة في
الكرة
السعودية
، إذ شارك أساسيًا مع منتخب السعودية تحت 17 عامًا في
كأس العالم
للناشئين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأخضر أمام نيوزيلندا، بعدما سجل هدف الفوز بنتيجة 2-1.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
Lebanon 24
الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية ويقترب من ضم بلعمري
25/12/2025 21:51:55
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
Lebanon 24
إسبانيا تقترب من حسم بطاقة المونديال
25/12/2025 21:51:55
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ذهب الأعياد": من ذروة الطلب إلى تراجع الشراء
Lebanon 24
"ذهب الأعياد": من ذروة الطلب إلى تراجع الشراء
25/12/2025 21:51:55
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
25/12/2025 21:51:55
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
كأس العالم
السعودية
الإيطالي
المملكة
الخليج
الرياض
التزام
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
محمد بن سليم يبدأ ولايته الثانية رئيساً للـFIA
Lebanon 24
محمد بن سليم يبدأ ولايته الثانية رئيساً للـFIA
14:33 | 2025-12-25
25/12/2025 02:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز العهد على البرج 4 - 1 في بطولة لبنان
Lebanon 24
فوز العهد على البرج 4 - 1 في بطولة لبنان
13:04 | 2025-12-25
25/12/2025 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025: ما أبرز نتائج الجولة الأولى وما التحديات في الثانية؟
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025: ما أبرز نتائج الجولة الأولى وما التحديات في الثانية؟
11:00 | 2025-12-25
25/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… وملاعب المغرب تتحدّى الطقس في كأس أفريقيا 2025
Lebanon 24
أمطار غزيرة… وملاعب المغرب تتحدّى الطقس في كأس أفريقيا 2025
10:43 | 2025-12-25
25/12/2025 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
Lebanon 24
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
09:59 | 2025-12-25
25/12/2025 09:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
04:50 | 2025-12-25
25/12/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيدان في "غارة حوش السيد علي"... هذه هويّة أحدهما
Lebanon 24
شهيدان في "غارة حوش السيد علي"... هذه هويّة أحدهما
01:58 | 2025-12-25
25/12/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:33 | 2025-12-25
محمد بن سليم يبدأ ولايته الثانية رئيساً للـFIA
13:04 | 2025-12-25
فوز العهد على البرج 4 - 1 في بطولة لبنان
11:00 | 2025-12-25
كأس أفريقيا 2025: ما أبرز نتائج الجولة الأولى وما التحديات في الثانية؟
10:43 | 2025-12-25
أمطار غزيرة… وملاعب المغرب تتحدّى الطقس في كأس أفريقيا 2025
09:59 | 2025-12-25
بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن
09:24 | 2025-12-25
بعد سقوطه أمام "جوشوا"… تحذيرات طبية من تداعيات طويلة الأمد على "جيك بول"
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 21:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24