رياضة

بطلب من إنزاغي... "الهلال" يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

Lebanon 24
25-12-2025 | 07:30
اقتربت إدارة الهلال السعودي من إتمام أولى صفقاتها في سوق الانتقالات الشتوية، استجابة لطلب المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي شدد على ضرورة تعزيز صفوف الفريق مع بداية شهر يناير.

وتعمل إدارة النادي على معالجة بعض الثغرات الفنية، في ظل ازدحام الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتماشى مع رؤية إنزاغي الفنية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الهلال لمواجهة الخليج ضمن الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة آرينا.

وبحسب ما أفاد به الإعلامي الرياضي صالح الأحمد، توصلت إدارة الهلال إلى اتفاق مبدئي مع لاعب الفيحاء الشاب صبري دهل، من مواليد عام 2008، يقضي بتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم بنظام الشراء النهائي.

وكان دهل قد وقّع عقدًا احترافيًا مع الفيحاء خلال الصيف الماضي لمدة ثلاثة أعوام، وشارك في معسكر الفريق الإعدادي الذي أُقيم في هولندا استعدادًا للموسم الحالي.

ويُعد اللاعب من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، إذ شارك أساسيًا مع منتخب السعودية تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأخضر أمام نيوزيلندا، بعدما سجل هدف الفوز بنتيجة 2-1.
رياضة

متفرقات

كأس العالم

السعودية

الإيطالي

المملكة

الخليج

الرياض

التزام

رياضي

