رياضة
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
Lebanon 24
25-12-2025
|
08:03
أفادت تقارير صحافية مغربية بأن لجنة الحكّام في الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
عيّنت الحكم الكاميروني عبدول ميفيري لإدارة مباراة
المغرب
ومالي ضمن منافسات
كأس الأمم
الإفريقية.
وتستضيف المغرب البطولة بين 21 كانون الأوّل و18 كانون الثاني، على أن يلتقي المنتخبان
المغربي
والمالي في الجولة الثانية من مباريات
المجموعة الأولى
، يوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي
عبد الله
في الرباط.
وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن ميفيري، البالغ من العمر 29 عامًا، يُعد أصغر حكم في النسخة الحالية من البطولة، في أول ظهور له حكمًا أساسيًا في كأس أمم إفريقيا.
وسبق للحكم الكاميروني أن أدار نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين، الذي جمع بين المغرب ومدغشقر في 30 آب الماضي، على ملعب موي كاساراني في العاصمة الكينية نيروبي.
وكان ميفيري قد شارك في البطولة الحالية كحكم رابع خلال مباراة المنتخب
التونسي
أمام نظيره الأوغندي.
