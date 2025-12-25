أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"

أفادت تقارير صحافية مغربية بأن لجنة الحكّام في الاتحاد الإفريقي عيّنت الحكم الكاميروني عبدول ميفيري لإدارة مباراة ومالي ضمن منافسات الإفريقية.



وتستضيف المغرب البطولة بين 21 كانون الأوّل و18 كانون الثاني، على أن يلتقي المنتخبان والمالي في الجولة الثانية من مباريات ، يوم الجمعة، على ملعب الأمير مولاي في الرباط.



وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن ميفيري، البالغ من العمر 29 عامًا، يُعد أصغر حكم في النسخة الحالية من البطولة، في أول ظهور له حكمًا أساسيًا في كأس أمم إفريقيا.



وسبق للحكم الكاميروني أن أدار نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين، الذي جمع بين المغرب ومدغشقر في 30 آب الماضي، على ملعب موي كاساراني في العاصمة الكينية نيروبي.



وكان ميفيري قد شارك في البطولة الحالية كحكم رابع خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الأوغندي.

Advertisement