بعد مونديال قطر وألقاب الأندية… ميسي يتربّع على عرش رياضيّي القرن

تصدّر نجم كرة القدم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي ليونيل ميسي قائمة أفضل الرياضيين في القرن الحادي والعشرين، وفق تصنيف أعدّته صحيفة لو جورنال دي كيبيك الكندية، متقدّمًا على أبرز نجوم الرياضة العالمية خلال العقدين الماضيين.



وضمّ التصنيف 25 رياضيًا تركوا بصمة استثنائية في تاريخ الرياضة، وجاء في المركز الثاني نجم كرة القدم الأميركية توم برادي، يليه السباح الأميركي مايكل فيلبس، ثم لاعبة التنس سيرينا ويليامز، وعدّاء السرعة الجامايكي يوسين بولت، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس. أما البرتغالي فحلّ في المركز العاشر.



واعتمدت الصحيفة في اختيار ميسي على إنجازاته المفصلية، وفي مقدّمها قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، إضافة إلى نجاحه في قيادة إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخه بالدوري الأميركي في كانون الأول 2025، فضلاً عن تتويجه بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب مرتين متتاليتين.



كما استند التصنيف إلى سجله الحافل مع وباريس سان جيرمان، حيث حصد عشرة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في ، إلى جانب استمراره مع إنتر ميامي حتى عام 2028.



ويعكس هذا الترتيب، بحسب الصحيفة، المكانة الاستثنائية التي يحتلها ميسي كأحد أعظم الرياضيين في العصر الحديث، متفوقًا على نجوم بارزين من مختلف الألعاب.

