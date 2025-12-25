تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد التفوق على النجمة… السلولي يؤكد طموح نيوم في الدوري السعودي

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1459965-639023037870543454.webp
Doc-P-1459965-639023037870543454.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد مدافع فريق نيوم، عون السلولي، أن فريقه يطمح إلى إنهاء الموسم الأول له في الدوري السعودي للمحترفين بصورة مثالية وبين فرق المقدمة، مشيراً إلى أن الطموحات كبيرة، ولكنها تحتاج إلى عمل مستمر.

نيوم الذي نجح بتحقيق فوزه الخامس بعد أن انتصر على النجمة بنتيجة 2 - 1 في الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السلولي لـصحيفة «الشرق الأوسط» بعد نهاية المباراة: «كان فوزاً مهماً ونحتاج له، وكان الأهم اليوم خروجنا بالنقاط الثلاث».

وأضاف عن مستقبل نيوم الذي يحتل المركز السادس في لائحة الترتيب: «نيوم مشروع قائم على أشياء كثيرة، وبإذن الله نكون ضمن فرق المراكز المتقدمة، ونعمل ونجتهد».

وعن مواجهة فريق الاتحاد في الجولة المقبلة، أوضح: «فريق نيوم فريق كبير، وفريق الاتحاد فريق كبير كذلك، سنعمل ونجتهد وبإذن الله قادرون على الخروج أمامه بالنقاط الثلاث

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النجمة يطيح بالعهد.. ويتصدر الدوري
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مغريات فلكية تنتظر صلاح في الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي

الشرق الأوسط

السعود

سعودي

بيرة

سعود

درون

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:34 | 2025-12-25
Lebanon24
14:33 | 2025-12-25
Lebanon24
13:04 | 2025-12-25
Lebanon24
11:00 | 2025-12-25
Lebanon24
10:43 | 2025-12-25
Lebanon24
09:59 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24