بعد التفوق على النجمة… السلولي يؤكد طموح نيوم في الدوري السعودي

أكد مدافع فريق نيوم، عون السلولي، أن فريقه يطمح إلى إنهاء الموسم الأول له في بصورة مثالية وبين فرق المقدمة، مشيراً إلى أن الطموحات كبيرة، ولكنها تحتاج إلى عمل مستمر.

نيوم الذي نجح بتحقيق فوزه الخامس بعد أن انتصر على النجمة بنتيجة 2 - 1 في الجولة الـ11 من للمحترفين.

وقال السلولي لـصحيفة «الشرق الأوسط» بعد نهاية المباراة: «كان فوزاً مهماً ونحتاج له، وكان الأهم اليوم خروجنا بالنقاط الثلاث».

وأضاف عن مستقبل نيوم الذي يحتل المركز السادس في لائحة الترتيب: «نيوم مشروع قائم على أشياء كثيرة، وبإذن الله نكون ضمن فرق المراكز المتقدمة، ونعمل ونجتهد».

وعن مواجهة فريق الاتحاد في الجولة المقبلة، أوضح: «فريق نيوم فريق كبير، وفريق الاتحاد فريق كبير كذلك، سنعمل ونجتهد وبإذن الله قادرون على الخروج أمامه بالنقاط الثلاث