تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
Lebanon 24
26-12-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
ريال مدريد الإسباني
وأولمبيك ليون انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى الفريق المنافس في
دوري الدرجة الأولى
الفرنسي
لكرة القدم
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ورحل إندريك (19 عاما) عن
الريال
بعدما خرج من حسابات المدرب
تشابي
ألونسو الذي تولى مسؤولية الفريق الصيف الماضي، ساعيا لتحد جديد يؤهله للتواجد في خيارات كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب
البرازيل
في
كأس العالم
2026.
وكان إندريك انضم إلى
ريال مدريد
في صيف 2024 رفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وحصل على فرصة تحت قيادة أنشيلوتي مدرب الريال السابق الذي أشركه كثيرا من مقاعد البدلاء، ليسجل 7 أهداف في جميع المسابقات بالموسم الماضي.
ولكن قدرات المهاجم البرازيلي الشاب لم تناسب خطط تشابي ألونسو، الذي أبعده عن الحسابات، وأشركه في 3 مباريات فقط دون أن يسجل أي هدف هذا الموسم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
26/12/2025 13:18:29
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب
Lebanon 24
لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب
26/12/2025 13:18:29
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الأوروغوياني.. ماذا عن مدة الغياب؟
Lebanon 24
ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الأوروغوياني.. ماذا عن مدة الغياب؟
26/12/2025 13:18:29
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص
Lebanon 24
بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص
26/12/2025 13:18:29
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد الإسباني
دوري الدرجة الأولى
كأس العالم
ريال مدريد
لكرة القدم
كرة القدم
البرازيل
الريال
تابع
قد يعجبك أيضاً
من دمبيلي إلى كين… نجوم صنعوا موسمًا استثنائيًا في 2025
Lebanon 24
من دمبيلي إلى كين… نجوم صنعوا موسمًا استثنائيًا في 2025
05:33 | 2025-12-26
26/12/2025 05:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
05:30 | 2025-12-26
26/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه لكريستيانو جونيور؟
Lebanon 24
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه لكريستيانو جونيور؟
04:00 | 2025-12-26
26/12/2025 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصغر حكم في البطولة.. من سيدير مواجهة المغرب ومالي؟
Lebanon 24
أصغر حكم في البطولة.. من سيدير مواجهة المغرب ومالي؟
02:47 | 2025-12-26
26/12/2025 02:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
Lebanon 24
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
23:00 | 2025-12-25
25/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
10:30 | 2025-12-25
25/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
12:00 | 2025-12-25
25/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:33 | 2025-12-26
من دمبيلي إلى كين… نجوم صنعوا موسمًا استثنائيًا في 2025
05:30 | 2025-12-26
كأس أفريقيا 2025.. بطولة جماهيرية تواجه الانتقادات
04:00 | 2025-12-26
ما هو سر رونالدو الذي يرفض الإفصاح عنه لكريستيانو جونيور؟
02:47 | 2025-12-26
أصغر حكم في البطولة.. من سيدير مواجهة المغرب ومالي؟
23:00 | 2025-12-25
الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج
16:51 | 2025-12-25
بعد التفوق على النجمة… السلولي يؤكد طموح نيوم في الدوري السعودي
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 13:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24