رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب

أعلن وأولمبيك ليون انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى الفريق المنافس في الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



ورحل إندريك (19 عاما) عن بعدما خرج من حسابات المدرب ألونسو الذي تولى مسؤولية الفريق الصيف الماضي، ساعيا لتحد جديد يؤهله للتواجد في خيارات كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب في 2026.



وكان إندريك انضم إلى في صيف 2024 رفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وحصل على فرصة تحت قيادة أنشيلوتي مدرب الريال السابق الذي أشركه كثيرا من مقاعد البدلاء، ليسجل 7 أهداف في جميع المسابقات بالموسم الماضي.



ولكن قدرات المهاجم البرازيلي الشاب لم تناسب خطط تشابي ألونسو، الذي أبعده عن الحسابات، وأشركه في 3 مباريات فقط دون أن يسجل أي هدف هذا الموسم.



