Najib Mikati
رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب

Lebanon 24
26-12-2025 | 00:36
أعلن ريال مدريد الإسباني وأولمبيك ليون انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ورحل إندريك (19 عاما) عن الريال بعدما خرج من حسابات المدرب تشابي ألونسو الذي تولى مسؤولية الفريق الصيف الماضي، ساعيا لتحد جديد يؤهله للتواجد في خيارات كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وكان إندريك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 رفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وحصل على فرصة تحت قيادة أنشيلوتي مدرب الريال السابق الذي أشركه كثيرا من مقاعد البدلاء، ليسجل 7 أهداف في جميع المسابقات بالموسم الماضي.

ولكن قدرات المهاجم البرازيلي الشاب لم تناسب خطط تشابي ألونسو، الذي أبعده عن الحسابات، وأشركه في 3 مباريات فقط دون أن يسجل أي هدف هذا الموسم.
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
لتدريب ريال مدريد.. هذا هو شرط يورغن كلوب
ريال مدريد يعلن إصابة نجمه الأوروغوياني.. ماذا عن مدة الغياب؟
بالفيديو...ريال مدريد يحتفل بأعياد الميلاد بأسلوبه الخاص
ريال مدريد الإسباني

دوري الدرجة الأولى

كأس العالم

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

البرازيل

الريال

